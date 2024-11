Uzbuna u Madridu: Španjolci objavili, Vinicius odlazi iz Reala? Prihvatit će još neviđenu ponudu

Sve je bilo spremno za slavlje, veliki party u Parizu nakon što bi dobio nagradu koju - nije dobio. Vinicius Junior ostao je bez Zlatne lopte koja je pripala španjolskom veznjaku Rodriju. Rolexi za suigrače i prijatelje, zakupljen pariški hotel... A ono, ništa. Madridski Real kompletno je bojkotirao gala večer u francuskoj prijestolnici, ni igrači ni najbolji trener svijeta Carlo Ancelotti nisu se pojavili.

Od tada, stvari ne funkcioniraju dobro ni na relaciji Viniciusa i Reala. Španjolski mediji pišu o tome kako brazilski superstar misli da ga u klubu ne cijene dovoljno. Iako mu je predsjednik Florentino Perez odmah ponudio novi ugovor, iznenadio se igračevim odzivom. Vinicius mu je navodno poručio da je "za to još rano", budući da aktualna suradnja traje do ljeta 2027. godine.

🚨 Saudi Arabia are offering Vinicius Jr a net salary NEVER seen BEFORE in football. 🤑🇸🇦



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/BLrPqrf9u8