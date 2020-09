Utakmica sezone za Dinamo, evo koliko milijuna eura mu donosi pobjeda

Dinamo je nakon pobjede u Splitu nad Hajdukom (2:1) i jako dobrom igrom u više od sat vremena dobio na željenom miru i samopouzdanju. Ako je gostovanje na Poljudu i bila generalna proba za ono što plave čeka danas u Budimpešti u trećem pretkolu Lige prvaka, onda je ona i uspjela. A čini se da je Zoran Mamić baš u Splitu složio momčad s kojom će napasti Ferencvaros. Uostalom, nakon pobjede u derbiju rekao je:

– Nismo se posebno pripremali za tu utakmicu.

Poljud je bio generalka

Jasno je da je i on već u glavi pomalo imao ipak puno važniju utakmicu koja mu slijedi danas i da je u Splitu provjerio momčad koju bi mogao izvesti i danas na krasnu, ali ovaj put praznu, Groupama arenu. Stoga i ne čudi da je u završnici utakmice s travnjaka u Splitu povukao neke igrače ne želeći ih previše opteretiti zbog ove današnje utakmice koju bi se moglo nazvati i utakmicom sezone za Dinamo.

Naime, Dinamo bi pobjedom nad Ferencvarosem ušao u play-off Lige prvaka, došao bi na korak do tog velikog, elitnog i bogatog natjecanja. Plavi bi potom još morali svladati i boljeg iz susreta Qarabag – Molde, a to se čini kao objektivna mogućnost.

Dinamo bi si već i samom pobjedom nad Mađarima osigurao europsku jesen. Čak i da ne preskoči zadnju prepreku na putu do skupine Lige prvaka, igrao bi u skupini Europske lige što je minimalni cilj plavih. K tome, ulaskom u play-off zaradio bi pet milijuna eura, a preskoči li sve stube do Lige prvaka i uđe u skupinu tog natjecanja, eto novih 15 milijuna eura, eto financijske stabilnosti i sigurnosti.

Zbog svega toga, današnja utakmica je utakmica sezone, iako je ta sezona tek na početku. No, tako je to već godinama, najvažnije utakmice plavi igraju na početku europske sezone.

– A dobro, u ovom dijelu sezone to je najvažnija utakmica, iako je svaka važna, za nas je svaka kao Liga prvaka. I u našem prvenstvu jer tako i dolazimo do Europe. Ova je sad prva sljedeća i sad je najvažnija, ali poslije nje doći će još važnije. Naš cilj se zna, želimo danas pobijediti, želimo u play-off Lige prvaka i tražiti šansu za ulazak u skupinu. Momčad nam je u dobrom stanju, dobrom raspoloženju, siguran sam da imamo i snage i kvalitete da prođemo tu prepreku – kazao je Zoran Mamić koji je sa stručnim stožerom zacijelo dobro proučio suparnika kojeg su plavi prošle godine u ljeto svladali u gostima s 4:0 u istom ovom dijelu kvalifikacija. No, i kod Ferencvarosa bilo je promjena.

Mamić vjeruje u prolaz

– Gledali smo Mađare i mogu reći da se radi o dobroj momčadi koja je u prethodnim kvalifikacijskim utakmicama izbacila jake suparnike, Djurgarden i Celtic, a i u prvenstvu igra dobro. Vidjeli smo momčad koja ima puno vrlina, a mi ćemo pokušati, kao i uvijek dosad, naći mane suparnika i u tome tražiti prilike. Vjerujem da ćemo ih naći danas na terenu i da ćemo ići dalje – zaključio je trener Dinama.

Bilo bi to dobro i za Dinamo i za hrvatski nogomet. Uspomene na Groupama Arenu su lijepe, Ademi, Petković, Gojak i Olmo bili su strijelci, a Petković još na kraju nije iskoristio jedanaesterac, no od uspomena se ne živi. Koliko god Mađari govorili da ne razmišljaju o osveti za taj poraz, sigurno im je to dodatni motiv, pogotovo što i njima pobjeda donosi sljedeći krug.

Momčad koja danas ispadne iz LP-a ne završava svoj europski put, nastavlja ga u play-offu Europske lige, a to nosi nove opasnosti da se ostane bez europske jeseni jer i u tim kvalifikacijama ima puno klubova koji su nagazne mine, na kojima se može lako poskliznuti i ostati bez jeseni u Europi, a to bi moglo donijeti probleme, potrese u Maksimiru, ali i veliku financijsku štetu.