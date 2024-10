United dovodi novog trenera. Postat će jedan od najskupljih u povijesti, ima samo 4 godine iskustva

Nizozemski nogometni trener Erik ten Hag (54) više nije trener engleskog velikana Manchester Uniteda, potvrđeno je to u ponedjeljak ujutro službenim priopćenjem kluba. Ten Hag je vodio United od travnja 2022. godine te u 128 utakmica ostvario učinak od 72 pobjede, 20 remija i 36 poraza. Presudio mu je iznimno loš rezultatski niz pri kojem je od posljednjih osam utakmica samo jednom upisao pobjedu. Ostavio je 'crvene vragove' tek na 14. mjestu ljestvice engleske Premier lige s 11 bodova u dosadašnjih devet kola, dok u Europskoj ligi nakon prva tri kola nije uspio ostvariti pobjedu, točnije tri puta je remizirao. Engleska nogometna javnost već se mjesecima čudi što Uprava kluba nije i prije dala otkaz ten Hagu.

Prošlu sezonu je završio tek na osmom mjestu prvenstvene ljestvice, što je bio najlošiji ligaški plasman Uniteda u posljednje 34 godine. Međutim, vjeruje se da je kupio vrijeme osvajanjem trofeja u kupovima, prvo u engleskom Liga kupu u sezoni 2022./2023., a potom i u FA kupu na kraju prošle sezone kad je u finalu odnio pobjedu nad gradskim rivalom Manchester Cityjem. Ono što je, osim slabe rezultatske forme momčadi, vrlo vjerojatno presudilo Ten Hagu jest njegova prepotentnost u izjavama. Nakon brojnih recentnih kikseva Nizozemac je pred medijima i javnosti često nastupao kao jedan od najboljih trenera svijeta ističući isključivo trofeje u kupovima te zanemarujući povijesno loše ligaške rezultate kao i činjenicu da godinu dana nije ubilježio pobjedu u europskim natjecanjima.

Isto tako, nerijetko je na konferencijama za medije isticao kako se osjeća sigurno na poziciji trenera te da ga Uprava kluba sigurno neće smijeniti, i to nakon izrazito razočaravajućih dvoboja. Momčad će sada privremeno voditi dosadašnji Ten Hagov pomoćnik, legendarni bivši napadač Uniteda i Nizozemske Ruud van Nistelrooy, barem dok se ne pronađe novi stalni trener. Kako je objavila portugalska A Bola, a kasnije potvrdio i Fabrizio Romano, aktualni trener Sportinga iz Lisabona Ruben Amorim će preuzeti Manchester United i naslijediti Erika ten Haga koji je jučer dobio otkaz.

Manchester United će Sportingu platiti odštetu od 10 milijuna eura, a mladi trener će na Old Traffordu zarađivati između sedam i osam miliona eura godišnje. Amorim bi trebao potpisati trogodišnji ugovor sa Manchesterom, a s obzirom na to da ga je Sporting svojevremeno platio 10 milijuna eura Bragi, portuglaski stručnjak će prelaskom na Old Trafford postati jedan od najskuplje plaćenih trenera ikad.