Ukić je i dalje naš najbolji playmaker i ja tu ne vidim ništa sporno

Na šestom izdanju Zadar Basketball Tournamenta po prvi put će nastupiti aktualni turski prvak Anadolu Efes a u majici finalista ovogodišnje Eurolige i naš reprezentativac Krunoslav Simon. A on se obradovao dolasku u najkošarkaškiji hrvatski grad.

- Od onih koji su ovdje igrali proteklih godina čuo sam samo riječi hvale. Ovaj turnir je na jako dobrom glasu i baš se veselim. Mislim da će moji suigrači u Zadru uživati. Drago mi je da su došli u Hrvatsku, da malo vide kako je to kod nas.

Kruno kao da se svojim suigračima želi pohvaliti sa svojom domovinom.

- Svi znaju odakle sam, no kako nema Cibone u Euroligi većina njih nikad nije bila u Hrvatskoj pa je ovo i dobra prigoda da se promoviramo.

U dosadašnjih pet izdanja uvijek je tu bio barem jedan turski klub, a konstanta je bio Fenerbahče. No, najtrofejnijeg europskog klupskog trenera Željka Obradovića i njegove momčadi ove godine neće biti.

Neki kažu da je to zbog netrpeljivosti dvaju istanbulskih klubova, no Simon tvrdi da je nešto posve drugo.

- Ja mislim da oni nisu došli iz strateških razloga jer za šest dana u Gaziantepu igramo turski Superkup. U takvim okolnostima, malo koji trener bi pristao igrati pripremnu utakmicu s najvećim rivalom.

No, koliki je uistinu rivalitet između Efesa i Fenera?

- Turci su emotivci i fanatici i sigurno da tu ima emocija i uzravrelih strasti. Oni će zasigurno htjeti da nam vrate za sve poraze koje su prošle sezone doživjeli od nas pa tako i one u polufinalu Eurolige odnosno finalu turskog prvenstva. Oni su posljednjih godina bili dominantni i na tu dominaciju su se naviknuli pa im nije ugodno bilo izgubiti, no taj rivalitet je ipak u granicama normale.

Iza Efesa je najbolja sezona kluba ikad, a bogme i iza našeg Simona. Kakvi su apetiti finalista Eurolige?

- Mi smo ostali u gotovo istom sastavu. Zamijenili smo samo jednoga igrača plus što je došao Singleton umjesto ozlijeđenoga Moermana. Kada se pak on vrati bit ćemo još jači, no i Euroliga nikad nije bila jača.

Bit će puno momčadi koje će pretendirati na Final Four i naslov, a ja nas ne bih svrstao u uski krug favorita. Naš proračun niti ove sezone nije u prvih pet-šest klubova. Lani smo po tome bili iza Reala, CSKA, Barcelone, Fenerbahčea, Panathinaikosa, Olympiakosa, Milana, a i Himki se strašno pojačao.

Simon je ovo ljeto produžio ugovor s Efesom.

- Imam ugovor za ovu sezonu s opcijom za još jednu. U ovim godinama, a meni su 34, to je realno.

Po igrama prošle sezone, Simon je u najboljim godinama.

- Ja se i osjećam najbolje dosad. Trener ima povjerenja u mene i ne gleda tko koliko ima godina. Ni klub niti ja ne mislimo se zadovoljiti s ovim Final Fourom Eurolige.

Kad se tako dobro osjeća bilo šteta ne imati ga u reprezentaciji koja će na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

- Ja sam sto puta rekao "dok sam zdrav, ja sam tu" ako će reprezentacija od mene imati ikakve koristi. Reprezentacija bi svima nama trebala biti iznad svega. Osim toga, velika je stvar da nam najjača vrsta ne propusti još jedno ljeto.

Ipak su to utakmice najvišeg ranga, a kada si već na takvom turniru onda si dvije utakmice udaljen od Olimpijskih igara. Čak i ako igraš s favoritom, u jednoj utakmici je sve moguće.

Potvrdili su to upravo Simon, Bogdanović, Šarić i društvo 2016. na predolimpijskom turniru u Torinu.

- Da, mi smo tada, nakon ispadanja u osmini finala Eurobasketa 2015. bili u potpunosti otpisani, a na koncu smo igrali olimpijski četvrtfinale.

Jesu li se Kruno i suigrači mu to ljeto osjećali otpisano?

- Ti kao sportaš uvijek imaš stav da ćeš pobijediti, jer ako sam sebe otpisuješ onda to što radiš nema smisla. Mi smo unutar sebe od prvog časa bili uvjereni da možemo.

Grci i Litavci su se oko toga već izjasnili, a potiho se priča da bi Hrvatska kandidirala za domaćina jednog od četiri šestočlana turnira. Osim prednosti, domaćinstvo ima i svojih nedostataka a jedan je pojačani pritisak.

- Uvijek je bolje igrati doma, a i ta priča o pritisku nije realna jer mi i sami znamo da će pet, šest reprezentacija biti favorizirano u odnosu na nas. Treba vidjeti da li je to financijski moguće, no s igračke strane gledano ja vjerujem da bi svi bili za to da se igra doma. Osim toga, bio bi to veliki doprinos popularizaciji sporta, prilika da se košarka malo vrati u prvi plan.

Kruno kaže da je pozorno pratio Svjetsko prvenstvo na kojem se vidjelo da bez bekova i njihove kreacije nema dobre momčadi.

- U svakom sportu s loptom najbitniji je onaj od kojeg sve kreće, bio on Luka Modrić ili Ivano Balić. U svakom sportu je taj igrač ključ što se vidjelo i u finalu SP-a u kojem je Rubio "nagazio" Campazza i time ugasio sve izglede Argentinaca. Playmaker je taj koji ti daje prvi impuls. Ispostavilo se da su tri od četiri najbolje momčadi imale izraženog razigravača, no Francuzi su pokazali da se može i na drugi način jer su imali iznimnu kvalitetu na drugim pozicijama.

Kako mi tu stojimo?

- Mi uporno zaboravljamo da je Ukić dugi niz godina proveo u Euroligi i dvije u NBA ligi i on je i dalje naš najbolji playmaker, ja tu ne vidim ništa upitno. Mi se stalno pozivamo na playmakerski deficit a to nije korektno prema Ukiću i dečkima koji dolaze. Da li su to Junaković ili Rogić, ali i njima bi sigurno bilo lakše da odrastaju uz takvog beka kao što je Ukić.