UFC se oprostio od Miočića! Pogledajte što su napisali u čast najboljem teškašu svih vremena

Američki MMA borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, završio je karijeru nakon što je poražen u meču za titulu prvaka UFC-ove teške kategorije sredinom studenog. Nakon tri i pol godine izvan oktogona 42-godišnji Miočić, dvostruki prvak teške kategorije i njen najuspješniji šampion, ušao je u koštac s jednim od najboljih boraca svih vremena. U Madison Square Gardenu Jon Jones slavio je nokautom u trećoj rundi.

Promocija je u čast Miočiću, koji je tijekom svoje karijere četiri puta uspio obraniti naslov prvaka teške kategorije, više od bilo koga drugoga u toj ulozi, objavila video kojim su ga ispratili u mirovnu te ga prikazali na idućem događanju. Bilo je to na UFC Fight Nightu, a video možete pogledati OVDJE. Zatim su na svojim službenim stranicama objavili dulji tekst pod naslovom "Pozdrav kralju".

"Prošli mjesec, 42-godišnjak je posljednji put prošetao do oktogona kako bi se suočio s Jonom Jonesom za titulu u teškoj kategoriji koju je nekoć tako ponosno nosio. Protiv Jonesa je izgubio, ali to gotovo da nije bilo važno, jer Miočićeva karijera nikada nije bila vezana uz brojke, iako su to prve stvari o kojima će većina ljudi pričati kad ocjenjuju njegovih 14 godina kao profesionalca. Radilo se o djelatniku plavog ovratnika iz Clevelanda koji taj posao radi na najvišoj razini sporta. I da, borio se, nije pričao sranja i radio je svoj posao", stoji u uvodu.

"Miočić je svoju misiju ispunio. Povukao se s omjerom od 20-5 uz 15 nokauta. Bila je to karijera koja će ga odvesti u Kuću slavnih UFC-a. I dok je obnašao ulogu vatrogasca i bolničara koji je to radio puno radno vrijeme i koji je prigrlio svoje korijene kao običan čovjek koji radi nevjerojatne stvari, ključno je istaknuti da je bio elitni sportaš, ali i netko s kime bi mogli roštiljati ako bi bio vaš susjed", pišu iz UFC-a te dodaju: "Nikada nije trčao za tim priznanjima. Oženjeni otac dvoje djece samo je želio biti Stipe, tip iz susjedstva koji je, ispostavilo se, bio najbolji teškaš u povijesti UFC-a. I ponovno, u tome je uspio." Čitav tekst možete pročitati OVDJE.