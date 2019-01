Udario kontru Červaru: Nije fer izvlačiti se na suce nakon Brazila

Hrvatska rukometna reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu neće vidjeti medalju. Znamo to otkako je pretrpjela 22:21 poraz od Njemačke, međutim repovi s te utakmice se još uvijek vuku.

Izbornik Lino Červar krivnju je svalio na danski sudački par, ali ne slažu se baš svi da je to pravi razlog zašto je Hrvatska ostala bez same završnice u Njemačkoj i Danskoj.

Primjerice, Vladimir Vujnović, dobitnik ordena Reda Danice Hrvatske s likom Franje Bučara, nekadašnji proslavljeni rukometni sudac svjetskog glasa, delegat i međunarodni mentor mladih sudaca.

- Izvlačiti se na suce poslije utakmice s Brazilom nije korektno. Červar je potpuno izgubio kontakt s ekipom, što je tragično za jednog trenera. To se najbolje vidjelo u posljednjem time-outu protiv Njemačke, koji nam je mogao donijeti prevagu u tom susretu.

Vodio ga je pomoćni trener, a Červar se u to vrijeme potpuno nepotrebno svađao s predstavnicima IHF–a, zapisničkim stolom i delegatom. To je najbolji dokaz njegove nemoći - rekao je Vujnović u razgovoru za Novi list i naglasio:

- Červar ističe da su nas u posljednjih deset godina suci stalno oštećivali na velikim natjecanjima. Ta konstatacija nije točna. Sjetimo se samo nekih naših problema koje smo imali u ključnim trenucima pa ćemo znati da tome nije bilo tako.

Vujnović se nije složio ni s time da su Martina Gjeding i Mads Hansen loše vodili ogled, odnosno da su bili suci na zadatku:

- Danski sudački par je protiv Njemačke korektno odradio posao. Još jednom su dokazali da spadaju među tri najbolja sudačka para. Od samoga početka utakmice držali su se postavljenoga kriterija. To se najbolje vidjelo kad su vrlo brzo u dva navrata ostavili Nijemce bez dvojice igrača, koje su isključili zbog grube igre. Moram priznati da je na tako velikom natjecanju to bilo vrlo hrabro. Tim više jer je riječ o domaćinima natjecanja. Oni su primjenjivali kriterij, a mi to, nažalost, nismo iskoristili - dodao je Vujnović.