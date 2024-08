'U Osijeku se zalutalo s transfer politikom. Radi se šteta klubu, prosječni igrači dobivaju velike plaće'

Iako Rijeka i Osijek početak ove sezone nisu otvorili na način koji smo od njih očekivali, HNL-ov susret ova dva kluba ipak je derbi četvrtog kola (20.45 sati). A tko će nam bolje o njima govoriti od bivšeg hrvatskog reprezentativca, danas nogometnog menadžera Jurice Vranješa (44). On je svoju seniorsku igračku karijeru započeo u rodnom Osijeku, a umirovio se u Rijeci.

– U Rijeku sam došao i završio karijeru, ali za Osijek navijam. To je klub moje mladosti, tamo sam postao igrač. Rijeka mi je draga, ali u srcu je Osijek – kaže nam Vranješ, koji se skrasio u Voloskom. Ako nije na putu zbog posla, od tamo prati utakmice pa s obzirom na to da je blizu Rijeke, pitamo ga kako vidi momčad, ispadanje iz borbe za Europsku ligu, ali i početak HNL-a.

Rijeka nespremna

– Rijeka se sad našla u situaciji u kojoj je prvi put u zadnjih nekoliko godina ušla nespremno u prvenstvo i u Europu. Ostali su na jednom napadaču, Ivanoviću, i ne znam kada im se to dogodilo. Uvijek su imali dobar roster, a sada su malo zakazali. Otišli su Obregon, Marić, Pjaca, doveli su Andrića, koji je dobar. Sjećamo ga se iz Dinama, dobar je kad je zdrav. No Ivanović je na odlasku i Rijeka je ovaj prijelazni rok kihnula. Nespremnost se odrazila na igru. Lokomotivu su svi očerupali od talenata, ali ona gaji nogomet s mladima, nije ona mjerilo kao ni Istra. Mjerilo je bila Olimpija, a vidjele su se slabosti. Imat će težak zadatak protiv Osijeka, gdje možda više neće imati ni Ivanovića, napadača koji radi pritisak – kaže nam sugovornik pa dodaje:

– Ovo je puno drukčija Rijeka, a ljudi su se navikli da oni to rješavaju lako. Olimpija ima ozbiljne ljude koji vode klub, dobrog trenera, Španjolca koji zna što radi. Olimpija je u četvrtak favorit. Rijeka je godinama bila u vrhu, no mora doći malo i ovaj period. Pitanje je tu i novca, karte su poskupjele i to nije dobro leglo navijačima. Nije bio pun stadion, nedostajala je podrška navijača protiv Olimpije.

Rijeka ima i novog trenera. Kako se u svemu snašao Radomir Đalović?

– Nakon otkaza Sopiću, Đalović je bio najbolja odluka. On je s momčadi dugo, poznaje ih, najbolje se može uklopiti a da se ne gubi na vremenu. Sada dolaze bitne utakmice. Uzvrat s Olimpijom, susret s Osijekom pa s Dinamom i rezultati će odrediti i njegovu budućnost.

Kada je pak Osijek u pitanju, situacija nije bajna. Momčad je ispala iz utrke za Europu, u HNL-u ima jedan bod iz tri utakmice.

– Veliki sam navijač Osijeka, ali mislim da se tamo malo zalutalo što se tiče transferne politike. Riješiš se trenera, svog Osječanina koji je izbacivao mlade igrače, a dovode se igrači ispod prosjeka, daju im se ozbiljni ugovori, radi se šteta klubu. Ne možeš se dovesti da pred Ziru, prosječnu momčad, nemaš plan B bez Miereza. Gledao sam ih protiv Zire, zna se da neki igrači nisu kvalitetni za Osijek. Mi smo druga i treća zemlja svijeta, nismo mi Azerbajdžan, uz dužno poštovanje, pa da nam netko maže oči i dovodi igrače prosječne kvalitete.

Kada usporedimo situacije u oba kluba, kome dati prednost u večerašnjem susretu?

– S obzirom na to da Rijeka mora spašavati sezonu protiv Olimpije, dao bih prednost Osijeku. Rijeka će se fokusirati na Europu, možda će biti kemijanja što se tiče momčadi, a nema širok kadar pa će vjerojatno dva-tri nova igrača dobiti šansu i, iskreno, vidim tu Osijek kao pobjednika.

Fruk je dobar, ali spor

Tko bi od igrača mogao imati ključnu ulogu?

– Volio bih da se Matković istakne, da napravi nešto. Protiv Zire je tapkao na mjestu, nadam se da je to mala kriza. Možda će eksplodirati, igra se u Osijeku, domaća je publika... Ima i Rijeka dva-tri potencijalna igrača, tu je mladi Rukavina koji se, siguran sam, ako dobije šansu, želi dokazati...

Vranješa pitamo ima li kao menadžer kakvu viziju za talente ova dva kluba (Matković, Fruk, Pašalić...)

– Pašalić je jako dobar igrač koji je pokazao u reprezentaciji puno više nego u Rijeci. On je igrač koji mora biti okružen boljima nego što je on. U reprezentaciji se vidi da je odličan kada je s Modrićem, Kramarićem... Fruk je dobar, zahvalan vezni igrač, ima odličnu statistiku, ali za nešto ozbiljno, malo je spor. Matković je po meni nebrušeni dijamant. On je čista devetka. Možda je patio zbog Miereza koji je bio prvi izbor, ali on je čista devetka i oko njega se treba graditi. Moram pohvaliti trenera Osijeka koji mu daje šansu, a na klupi su mu tri-četiri juniora. Matković može biti ozbiljan igrač, moćan je, takvi igrači su traženi.