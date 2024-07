'U jednom smislu žao mi je Modrića i ispadanja. Ako mu je ovo zadnji turnir, bolje otići na vrhuncu'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić (42) nekada je nastupao i u njemačkoj Bundesligi, i u španjolskoj Primeri, pa je zahvalan sugovornik za najavu današnjeg četvrtfinala Eura Španjolska – Njemačka. Pranjić je od 2009. do 2012. bio igrač Bayerna, a u proljeće 2013. igrao je za Celtu iz Viga. Međutim, prije negoli progovorimo o završnici Europskog prvenstva, Pranjića pitamo o novom HTV-ovu stručnom otkriću, Tihani Nemčić Bojić, koja mu je nekad bila pomoćnica.

– Čestitao sam joj, rekao sam joj: “Zvijezda si!” – nasmijao se Danijel Pranjić na spomen Tihane Nemčić Boić, pa nastavio:

– Zajedno smo radili najprije u Dubravi, a potom i u Trnju. Zapravo, Tihana je sudjelovala u prvoj sezoni “Utakmice života”, pa smo se tu već bili povezali. Kada sam postao trener Dubrave, nisam imao licenciju, pa me Tihana tu “pokrivala”, ali nevezano za to, bio mi je otprije poznat njezin način razmišljanja o nogometu i zato sam je želio u svome stožeru. Tihana mi je donijela zaista dosta toga; na primjer, kada imaš ženu u stručnom stožeru, uvijek moraš nekoliko puta razmisliti što ćeš reći, na koji način ćeš nešto izreći. Pokraj Tihane postao sam puno smireniji nego što sam bio. Za mene je to bilo pozitivno iskustvo, super suradnja, na kraju smo uveli Trnje u viši rang. Tihana je elokventna, pametna, školovana, što god kaže – to sve stoji. I ne samo u teoriji, jer prošla je sa mnom praksu i na terenu, pa smo – radeći zajedno – oboje napredovali. Imao sam želju da i nastavimo zajedno raditi, no Tihana se tada bila udala pa je tražila da napravi stanku. Kad je u pitanju žena u trenerskoj struci, to je nešto sasvim drukčije, žene su igračima poput majke, brinu se o njima, a igrači su Tihanu zaista dobro prihvatili i zavoljeli. Naravno i zato što je puna znanja o nogometu i školovana.

Dvije najbolje reprezentacije

Okrenimo se četvrtfinalu Eura i današnjem spektaklu u Stuttgartu: Španjolska – Njemačka. Hoće li to biti posljednja utakmica u karijeri njemačke legende, 34-godišnjega Tonija Kroosa, pitamo Pranjića.

– U Stuttgartu se susreću dvije najbolje reprezentacije na Europskom prvenstvu, osobito mi je snažan dojam ostavila Španjolska. Mislim da će se svi složiti da Španjolska igra lijepo za oko, atraktivno i efikasno. Dobili su neku novu dimenziju s Yamalom i Williamsom, nešto što nisu imali prije. Nije to više ona njihova tika-taka, već je to sada igra u kojoj oni znaju zadržati loptu, sposobni su imati posjed koliko god žele, a istodobno su i ubojiti jer mogu eksplodirati i završiti akciju u “tri sekunde”. Meni se definitivno više sviđa izvedba Španjolske nego Njemačke, ali Njemačka igra kod kuće, dosta dugo nije ništa napravila na velikoj sceni i sigurno jako želi ići do kraja. Bit će to stvarno zanimljivo gledati, ta dva različita nogometna stila. Ne znam zaista kome bih u ovom trenutku dao prednost. Osobno, u Njemačkoj ima više igrača koji su mi nekako bliži, sa spomenutim Kroosom igrao sam u Bayernu, pa evo zbog njega bih volio da oni prođu u polufinale iako će im biti jako teško. Ovo što Španjolska igra daleko je najbolji nogomet u ovom trenutku.

U bogatoj karijeri igrali ste s dvojicom najvećih vezista današnjice, Lukom Modrićem i Tonijem Kroosom.

– Obojica su rođeni pobjednici. Već dugo, dugo godina traju na najvišoj razini, i po tome su slični, premda kao igrači baš i nisu. No, kada ih staviš na teren zajedno, zaista vrhunski funkcioniraju, bilo ih je užitak gledati sve ove godine. S Kroosom sam bio godinu dana, bio je već tada klasa više, iako je svu svoju raskoš pokazao tek kada je otišao u Real Madrid, nakon Svjetskog prvenstva u Brazilu.

Po tri europske titule

Mislite li da su 34 godine dob u kojoj je preuranjen odlazak u igračku mirovinu?

– Kako Toni igra, mogao bih se složiti da je prerano. Ali vjerojatno on osjeća da bi mu sljedeće sezone bilo puno teže motivirati se, a ostvario je praktično sve. Pa ako još osvoji i Europsko prvenstvo, najbolje je otići kada si na vrhuncu. Malo mi je u tom smislu žao Luke Modrića i ranog ispadanja Hrvatske s Eura; ako je Luki ovo bilo zadnje natjecanje, svakako je bolje otići s nekim značajnijim rezultatom – zaključio je Danijel Pranjić, igrač s 58 nastupa za Hrvatsku.

Njemačka i Španjolska međusobno su se sastale 26 puta: Njemačka ima devet, Španjolska osam pobjeda. Obje su selekcije po tri puta bile europski prvaci, jednom su se, 2008. godine, sudarile u finalu Eura u Beču, i tada je Španjolska pobijedila 1:0. Posljednji njihov susret, na SP-u u Kataru, okončan je remijem 1:1. Njemačka je u dosadašnje četiri utakmice postigla 10, Španjolska devet pogodaka – najefikasnije su momčadi turnira.