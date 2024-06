'Imamo sastav za Euro! Ne vjerujem da će Perišić biti standardan, a jednu stvar nisam očekivao'

O hrvatskoj izvedbi protiv Portugala porazgovarali smo s bivšim reprezentativcem Jerkom Lekom.

– Opći dojam mi je dobar, u smislu organizacije. Vidjelo se na čemu se inzistiralo, taktičkoj disciplini. To je ono što nas vjerojatno očekuje i protiv Španjolske. Bit će to utakmica u kojoj ćemo sigurno svi morati biti iza lopte. Uključujući i Budimira koji se također dosta spuštao. Igrali smo i sa šest igrača i liniji, ali smo dobro iskakali iz tih obrambenih postavki – počeo je Leko i nastavio:

Taktička disciplina

– Iskreno, nisam očekivao da ćemo težiti tolikoj taktičkoj disciplini. Mislio sam da ćemo možda odigrati ipak malo ležernije i otvorenije. Bio je to pravi natjecateljski pristup. To je sigurno način kojim možemo igrati protiv Španjolske jer oni su isto momčad koja voli imati posjed lopte. Kada protiv takvih momčadi ne nabijaš loptu i probaš izaći kroz posjed, onda one ipak nemaju toliku agresiju da to ne bi prošlo. Vjerujem da ćemo tome težiti protiv Španjolske. Vidjeli ste Modrićevo negodovanje u nekoliko situacija kada je Livaković izbio loptu prema naprijed. Očito je dogovor bio da igramo organizirano i pod cijenu pogreške, da se malo naviknemo. Iako, i kontrolirana parabolična lopta na Budimira ili Petkovića može biti dobra opcija.

Koliko nam ta disciplinirana igra može biti problem u energetskom smislu kako turnir bude odmicao?

– Ovakvim discipliniranim postavljanjem momčad se manje troši. Znam, točno je da nam u tom slučaju treba vremena i energije da iziđemo u napad. No mi imamo takav profil da ne jurimo gore, već iz niskog bloka idemo u kontrolirani napad, što nas neće trošiti koliko bi to bio slučaj da jurimo ili da igramo visoki presing. Taj presing bi nas ubio. Ovaj profil igre više nam odgovara i neće biti problema u potrošnji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čini se kao da je Dalić pronašao drugog stopera koji će igrati u paru sa Šutalom...

– Čini se zaista da će zaista s Pongračićem to biti obrambena postava za Španjolsku. Pongračić se pokazao dobrim i stabilnim, čini mi se da nije bilo propusta. Analiziramo li taj pogodak koji smo primili, Šutalova reakcija čini mi se dosta upitnom, bez obzira na to što je napravljen višak na boku gdje su ispali možda i Gvardiol i Pongračić. Šutalo je morao bolje reagirati da igrač ne šutira tako lagano.

Kako vam je izgledala početna postavka s hibridnom varijantom na krilima i izolacija, odnosno otvaranje prostora na lijevoj strani za Gvardiola?

– Apsolutno dobro. Posebice jer je Budimir gore u vrhu napada. Da je tamo Petković, koji nema dubinu, onda bi previše igrača bilo u prilasku. Budimir ipak navuče oba stopera, a može biti opasan nakon centaršuta. S njim gore ta je opcija dobra, baš zato što je Gvardiol i u Cityju pokazao koliko je opasan kada dođe u napad. Izgledalo je to dosta zrelo, kao da to igramo jako dugo i kao da svi znamo te kretnje, a nije to bila baš neka naša uobičajena varijanta.

Perišić donio kvalitetu

I onda opet imamo neke druge opcije s Perišićem?

– Perišić je donio opet svoju kvalitetu. Iako, mislim da on neće biti standardan u udarnoj postavi. No, kako vrijeme bude odmicalo, možda se u nekim utakmicama odlučimo za provjereniju varijantu s njim. Iako je ovo opcija koja nam je prihvatljivija za početak turnira.

Ovo je, dakle, udarna postava naše reprezentacije?

– Pa čini mi se. Ne vjerujem da će Dalić eksperimentirati. Varijanta s Majerom i Kramarićem pokazala se dobrom na krilima...

Od igrača iz drugog plana, čini mi se da je Luka Sučić igrač koji će vrlo brzo ući u udarnu postavu?

– Pa da. To isto je, u jednom našem društvu, kazao i Luka Modrić. Vidi ga kao igrača budućnosti naše reprezentacije. Odlično se prezentirao. Iz tog drugog plana imamo igrače koji nam jamče širinu. Tu je Mario Pašalić koji može doprinijeti. No ovaj nastup protiv Portugala pokazao je da imamo skrivene adute. Iako su česti komentari bili da nam slijedi suočavanje s grubom realnošću, ova je utakmica pokazala da opet možemo biti optimisti uoči Europskog prvenstva. No ovaj turnir trebali bismo gledati kao nagradu onima kojima je to posljednje natjecanje. Da ih nagradimo ne stavljajući im nerealan pritisak. Što god bude, pa i ne daj Bože ispadanje u skupini, neka uživaju i neka to ne bude katastrofa, već hvala za sve ono do sada. A takvim pristupom momčad će biti rasterećenija. Iako, mi ponekad djelujemo bolje pod većim pritiskom. Možemo napraviti veliki rezultat, no on ne mora biti imperativ. Što god dečki naprave, moramo biti zahvalni za sve što su napravili zadnjih godina – zaključio je Leko.

