Trese li Uefu novi skandal? Objavljena fotografija navodnog ždrijeba Lige prvaka

Čini se kako prije svakog ždrijeba Uefa ima probleme s teoretičarima zavjere koji tvrde kako je sve uvijek namješteno.

U borbi s takvima Uefi ne pomažu ni fotografije koje često znaju izaći u javnost, a na kojima se nalaze potencijalni parovi četvrtfinala Lige prvaka. Navodno ju je objavio jedan od direktora UEFA-e na Twitteru, ali brzo ju je i obrisao.

This photo has gone viral pretended to be posted by UCL director in soc. medias showing the possible draw of UCL quarter-finals. Bookmakers also don't accept anymore bets on these selections. We all know how corrupted UEFA are but I wouldn't trust this. They're not that stupid pic.twitter.com/SKBKMy24Q4