'Jedan igrač je prevažan za Dinamo, ali treba biti pametan. Ademi? Ne znamo što je s tom klauzulom'

Velika subota donosi nam veliki derbi, sudar Hajduka i Dinama na Poljudu. Uvijek su ti derbiji bili u fokusu, bili su magnet za navijače, ali u posljednje vrijeme rijetko se događalo da se u proljetnom derbiju puno toga može riješiti, proteklih je godina Dinamo često bodovno ozbiljno bježao. No, sad je ulog doista velik, obje momčadi trebaju bodove u utrci za naslov prvaka. Bodovno su bliski, čak i poraz u međusobnoj utakmici ne bi značio kraj borbe za naslov. No, sad je tu i Rijeka koja je prva na tablici, zbog toga bi posrtaj bijelih ili plavih u tom subotnjem derbiju bio možda i koban. A poprilično je sigurno da bi mogao biti koban za jednog od trenera, na Poljudu nije siguran Mislav Karoglan, a u slučaju poraza to u Maksimiru neće biti Sergej Jakirović.

Baturina jako važan

Stoga je zanimljivo vidjeti kakav će biti taj derbi.

– Stresan, za jedne i druge to je vrlo stresna utakmica jer je ulog velik, a velik je i pritisak na obje momčadi. K tome, zna se da četiri dana poslije ponovno na istom mjestu igraju i u polufinalu kupa, pa i kroz prizmu tog sljedećeg susreta treba gledati i na ovaj koji je prvi na redu. No, mjesta za kalkulacije ipak nema, ići će se u boj s najboljim igračima. Kod Dinama je najveće pitanje u kakvom je stanju Martin Baturina, on je važan u tim tvrdim utakmicama, igrač koji može uspješno izaći iz duela. Izuzetno je važan, iako, s druge strane, ne znamo koliko je zaliječen. Staviš ga, a što ako mu se ozljeda obnovi, gubiš ga u toj utakmici, gubiš ga i za polufinale kupa, a sigurno je da će ovo biti utakmica visokog intenziteta. Svakako treba biti pametan, ne znam što je s onom Ademijevom klauzulom, ali on može puno toga donijeti u utakmici kakva se očekuje – kaže nam Mario Cvitanović, bivši igrač i trener Dinama koji je iskusio kakav stres i pritisak nose ti derbiji.

Tko ima veći pritisak?

– Ma za obje momčadi je to isto, istina je da Dinamo ima utakmicu manje, ali ne smije izgubiti na Poljudu. Rijeka ima veliku šansu slaviti nad Rudešom, tako da tko god izgubi na Poljudu bit će u nezgodnoj poziciji i za nastavak prvenstva, a i za taj kup susret za nekoliko dana. Sjetite se kako je poraz Hajduka od Lokomotive bio prihvaćen u Splitu, kao da je smak svijeta. Dinamo možda ima prednost zbog iskustva s takvim utakmicama, tu sa psihološke strane plavi stoje bolje.

S obzirom na velik ulog, da pobjede trebaju Hajduku i Dinamu, hoće li više riskirati?

– Ne bih baš rekao da će bilo tko od njih odmah krenuti, ne očekujem da se jurne, može se jurnuti tek kao reakcija na razvoj utakmice, na neki rani pogodak. Drugo je kad je Hajduku došla rastrčana Lokomotiva i napala Splićane. Sigurno je da su se međusobno analizirali, zna se da Dinamo ima problem na postavljenu obranu, a obje momčadi imaju probleme s branjenjem kontranapada, dosta toga bi moglo ovisiti i o prekidima, koji su važni u ovakvim utakmicama, eto Mudražija je za lokose zabio Hajduku nakon prekida, Dinamo je od PAOK-a primio nakon prekida – veli Cvitanović.

Mario Cvitanović Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nekako očekujemo da bi Dinamo mogao igrati vrlo slično onome što je igrao protiv Betisa i PAOK-a.

– Mislim da će obje momčadi tražiti taj srednji blok, ali u određenim trenucima moraš preuzeti rizik, što onda otvara problem u igri prema nazad, a obje su momčadi tu u ovoj sezoni imale problema.

Treba misliti na sebe

Vodili ste Dinamo na Poljudu, bilo je 2:2, kako je vama tada bilo?

– U toj su utakmici prekidi također imali važnu ulogu, no u derbijima su uglavnom ključ duge lopte; kad ih osvajaš, otvaraju te brzo prema naprijed. Tada je bilo dosta prekida, oni su vodili, mi preokrenuli, da bi Hajduk izjednačio iz jedanaesterca u zadnjoj minuti. Pritisak je bio i onda, pritisak je i sada, tko bude koncentriraniji – a motivi u takvoj utakmici nisu upitni – te uz kvalitetu, bit će u prednosti. Kad spremaš takvu utakmicu, znaš da će biti dosta duela, trenutaka u kojima igrač mora brzo razmišljati i reagirati. To se radi i na treningu, vježbaš situacije koje očekuješ u utakmici kako bi se igrači prilagodili igri kakvu se očekuje, danas to rade svi treneri. I za takvu je igru u Dinamu jako važan Baturina jer on ima takvu brzu reakciju.

Ako Rijeka pobijedi Rudeš, može mirno čekati kako će završiti derbi, možda i navijati da bude remi i da oba kluba koja je prate izgube po dva boda.

– Mislim da svatko prvo treba gledati sebe, važno je da ti pobjeđuješ, a onda je jasno da se nadaš kako će ostali kiksati, ali važno je kako ti igraš, da si siguran. Nije ključ u motiviranosti, nije sve u tome, iako treba paziti da igrači u toj prevelikoj želji ne izgore. No, do kraja treba igrati bez kalkulacija, misliti samo na svoju igru.

Čuli smo da bi Perišić rado odigrao barem deset minuta, bio bi mu to prvi derbi, vjerojatno bi na drugoj strani i Marko Rog rado istrčao na Poljud, na kojem je za Dinamo zabio jedan od najljepših pogodaka.

– Bitno je da se ne srlja ako igrač nije spreman, a ne vidim smisla da igra deset minuta – zaključio je Mario Cvitanović.