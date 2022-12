Tragičar Kane bio je u očaju, a svi pričaju o potezu engleskog golmana u tom trenutku

Ovaj će poraz boljeti još dugo, naglasio je engleski nogometaš Harry Kane nakon ispadanja njegove reprezentacije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva protiv Francuske (1-2).

Pogodak za 1-1 postigao je upravo Kane s bijele točke, dok je drugi jedanaesterac kapetan Engleske izvodio u 84. minuti kod 1-2. No, taj put je bio neprecizan, a kasnije se ispostavilo da je to bio trenutak koji je odlučio utakmicu.

„U svakom sam dvoboju spreman na jedanaesterac ili dva. Prije nego što se dogodi znam kako ću izvesti taj udarac, a tako je bilo i sada. Prvi put je bilo odlično, drugi put i ne baš. Kao kapetan moram to prihvatiti. Ovaj poraz strahovito boli, ali istovremeno sam ponosan na sve svoje suigrače jer smo odigrali jako dobru utakmicu. Bilo je to i jako dobro cjelokupno prvenstvo. Nažalost, doma idemo ranije nego smo to željeli“, rekao je engleskim novinarima napadač Tottenhama.

A po završetku utakmice na teren su izašli snimatelji, a jedan od njih želio je uhvatiti krupan kadar Kaneova očaja, no iskočio je vratar Jordan Pickford i zamolio ga da ne snima taj detalj.

"Malo poštovanja, molim vas", govorio je Pickford.

Bio je to gospodski potez golmana Evertona, koji nije želio da svijet gleda njegova kapetana u suzama.

Unatoč porazu i ulozi tragičara utakmice Kane nije oko sebe širio isključivo negativnu atmosferu.

„Za ovu se momčad ne bojim. Ima previše talenta i mi napredujemo. Izbornik Southgate? Svi mi igrači želimo da ostane, ima ugovor koji je još uvijek valjan, ali odluka je na kraju ipak njegova. No, moram reći da je reprezentacija od dana njegovog dolaska silno napredovala. Pogledajte gdje smo sada, a gdje smo onda bili. Ponavljam, svi se nadamo da će ostati s nama“, zaključio je Kane.