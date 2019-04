Tottenham poziva Joshuu da nastupi na njihovom novom spektakularnom stadionu

Tottenham Hotspur nedavno je otvorio svoj novi luksuzni stadion, a polufinalist nogometne Lige prvaka ima itekako velik broj planova kako što prije vratiti ogromnu investiciju. Jedan od njih je meč Anthonya Joshue na “New White Hart Laneu”, koji su istom otvoreno ponudili.

“New White Hart Lane” gradio se od 2016. godine, a službeno je otvoren prije točno tri tjedna, odnosno 3. travnja. Cijeli projekt koštao je nešto preko milijardu funti, čime je riječ o najskupljem stadionu u Velikoj Britaniji. Nakon otvorenja procijenjen je upravo na jednaku cifru za koliku je izgrađen, što ga čini trećim najvrjednijim nogometnim stadionom na svijetu (iza Wembleya i Krestovsky stadiona u St. Petersburgu), piše Fightsite.

Ipak, stadion je itekako ispraznio blagajnu kluba i njegovog vlasnika Daniela Levya. Nogometne utakmice neće biti dovoljne za brzi povrat sredstava. Tako su već ugovorili odigravanje nekih utakmica NFL lige, a plan im se baciti i na borilački sport. Otvoreno su poslali ponudu Anthonyu Joshui za održavanje njegovog idućeg meča u Velikoj Britaniji upravo na njihovom senzacionalnom zdanju. Njegovom menadžeru Eddieu Hearnu zapravo se takva ideja sviđa.

“Veliki stadionski spektakli su rijetki, no uvijek gledaš koje su moguće opcije za posao. Osim toga, Joshua je ovdje prerastao dvorane. Novi stadion Tottenhama izgleda fenomenalno, u pitanju je ultra moderno umjetničko djelo”, izjavio je Hearn na pitanje o takvoj mogućnosti.

Problem oko ovogodišnjeg održavanja meča mogao bi biti u terminu. Naime, stadion nema pokretni krov te je iz tog razloga tek vrijeme između travnja i rujna pogodno za organizaciju. To je rekao i sam Hearn. Budući da bi se Joshua 1. lipnja trebao boriti u New Yorku, teško je očekivati da bi već u rujnu boksao kod kuće.

No, tu postoji i jedna velika prednost ovog stadiona u usporedbi s Wembleyem. Nakon meča koji je Joshua održao protiv Aleksandra Povetnika, došlo je do oštećena travnjaka legendarnog stadiona. Na New White Hart Laneu tako nešto ne bi se dogodilo. Naime, cijeli travnjak moguće je “zarolati” pod južnu tribinu stadiona i meč održati na originalnoj podlozi koja se inače nalazi ispod njega. Nešto slično tome izvesti će se i za NFL utakmice, koje se po pravilu odigravaju na podlogama određenog proizvođača.

Na dan otvaranja stadiona, Tottenham je objavio video o cijelom procesu njegovog nastanka te su kamerama prošli zbog njegovo završno izdanje. Pogledajte i uvjerite se kako je riječ o vjerojatno najmodernijem stadionu na svijetu u ovom trenutku. Bilo bi fenomenalno s tog istog stadiona pratiti boksački meč.