Želimo li Poljud ili pulsku Arenu, HTS bi odmah morao prionuti poslu

Pulska Arena, Poljud, Rujevica, Kantrida, umaška “školjka”... samo su neke od lokacija koje se spominju kao moguće poprište polufinalnog dvoboja Davisova kupa između hrvatskih i američkih tenisača. Susret je na rasporedu od 14. do 16. rujna ove godine i doista nosi miris spektakla.

Posebno stoga što su Amerikanci čak 32 puta osvajali Davisov pokal, ali ga čekaju već 11 godina i ponovno imaju jaku reprezentaciju. Podrazumijeva se da će zajedno s reprezentacijom, u Hrvatsku doputovati i mnoštvo novinara kao i navijača...

Sve to treba imati na umu prilikom određivanja grada domaćina. Ne treba žuriti, vremena imamo do 30. travnja, a možemo od ITF-a tražiti i produljenje roka s obzirom na to da se igra tek najesen.

Promidžbene mogućnosti

Prvo treba odrediti na kojoj ćemo podlozi dočekati Amerikance te hoće li se susret igrati u dvorani ili na otvorenome. O tome će prije svega odlučivati igrači i stručno vodstvo. No, i oni su svjesni kakve sve promidžbene mogućnosti nosi taj meč, pa i njima treba vremena. Dobro, igrat će se vjerojatno na zemlji (99 posto, kako kaže Čilić), ali sve ostalo je otvoreno.

Umag koji ima predivan teniski stadion, na žalost, otpada jer kapacitet tribina (4700) ne udovoljava pravilima ITF-a koji za polufinalne dvoboje traži najmanje 8000 mjesta za gledatelje. Ne bi toliko mogla imati niti pulska Arena, nego oko 5000, ali riječ je o takvom izazovu za tenis i Davisov kup da bi tu i svjetski teniski čelnici mogli zažmiriti na jedno oko. Svako pravilo ima i iznimku...

Ako bi se pak igralo na nekom od spomenutih nogometnih stadiona, što nije nepoznato u Davisovu kupu (Francuzi su lani na stadionu u Lilleu osvojili naslov protiv Belgijaca) za teniski bi se susret mogao koristiti samo dio tribina, uglavnom dvije, dok bi se preostale dvije morale montirati i zato je to zahtjevan (organizacijski) posao.

Krajan: Vrijedilo bi probati

– Bilo bi lijepo igrati u pulskoj Areni ili na poljudskom stadionu, iako ne znam koliko je to ostvarivo. Ali vrijedilo bi pokušati – kaže naš izbornik Željko Krajan.

Da, ako se igrači i struka odluče igrati na otvorenome, HTS bi morao, bez obzira na dvovlašće, odmah prionuti poslu. Zahtjevan je to pothvat, ali i isplativ...