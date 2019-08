Tata me savjetuje, vozi na treninge, volio bih ponoviti njegov uspjeh

Nikola Soldo, najmlađi od trojice sinova proslavljenog hrvatskog nogometaša Zvonimira Solde, debitirao je u Prvoj HNL, i to u susretu protiv Dinama (1:2). Igrao je od prve do zadnje minute, i to na dvije pozicije, prvo na mjestu stopera, a onda veznjaka.

– I dalje sam uzbuđen što sam debitirao. Ne, nije me bilo strah kada sam saznao da ću biti u početnoj postavi. Zadovoljan sam svojom igrom. Možda mi više odgovara da igram u veznoj liniji jer volim trčati. Na mjestu stopera se ipak puno manje krećem – istaknuo je Nikola koji je ove godine napunio tek 18 godina.

Braća igraju u Sloveniji

Na tribinama zaprešićkog stadiona uživo ga je gledao tata Zvonimir i braća Matija (24) i Filip (22).

– Svi su me pohvalili nakon utakmice i to mi puno znači.

Daje li tata savjete?

– Naravno. On najbolje zna kako je to kao mlad igrač debitirati u Prvoj ligi. Doma puno razgovaramo o nogometu i njegovi su mi savjeti dragocjeni – istaknuo je.

Braća mu zasad igraju u Drugoj slovenskoj ligi.

– Obojica su u Brežicama. Kako je to mjesto blizu Zagreba, često se nađemo svi na okupu kod kuće. Matija je kraće vrijeme također igrao u Zaprešiću. Sva trojica igramo na različitim pozicijama. Matija je napadač, Filip veznjak, a ja sam stoper. Nikad nismo igrali zajedno u istom klubu. Nismo ni mogli, pogotovo u mlađim kategorijama jer je Matija šest godina stariji – govori mladi igrač “Diva iz predgrađa“.

Je li postojala bilo kakva mogućnost da se bavite nekim drugim sportom, a ne nogometom?

– Ha-ha. Ni teoretski. Tata je ljubav prema nogometu prenio na sve nas. I nije mi žao. Uživam u treniranju i igranju nogometa. I nadam se da ću imati barem približnu karijeru kao tata – nada se Nikola.

Zvonimirovu karijeru bit će teško dostići. To bi značilo da bi Nikola u jednom trenutku trebao igrati za Dinamo, pa u klubu iz lige petice (Stuttgart) i na kraju s hrvatskom reprezentacijom osvojiti medalju na Svjetskom prvenstvu. Ali, Nikola je na dobrom putu... To je potvrdio i Samir Toplak, trener Zaprešićana, koji će Nikoli dati puno prilika.

– Nitko sretniji od mene budem li igrao što više – kaže Nikola.

Vjeruje i nada se da će biti pozvan na pripreme hrvatske reprezentacije do 19 godina.

– Nedavno sam igrao za Hrvatsku na Memorijalu Mladena Ramljaka, a u listopadu nas čekaju kvalifikacije – istaknuo je.

Igrački podsjeća na oca

Svi kažu da izgledom i igrom podsjećate na tatu. Neke kretnje su vam sasvim iste.

– Gledao sam jako puno snimaka tatinih utakmica, posebno one iz 1998. godine iz Francuske kada su bili treći na svijetu. Kažu da imam njegovu mirnoću, njegov precizni dugački pas i igru glavom – ističe mladi Soldo.

Kako obitelj stanuje u Zagrebu, dosta vremena oduzme mu prijevoz na treninge.

– Još nemam vozačku dozvolu pa me uglavnom vozi prijatelj, a ponekad i tata.

Fakultet?

– Nakon srednje škole upisao sam poslovnu ekonomiju. No, u dogovoru s roditeljima mislim da ću zbog nogometa “zamrznuti” fakultet. Barem dok ne vidimo u kojem će mi smjeru ići nogometna karijera – rekao je.

Ima i jednu posebnu želju.

– Bilo bi sjajno kada bi braća Soldo zajedno igrala u jednom klubu.

Da, i kada bi trener u tom klubu bio Zvonimir Soldo. A tata ima lijepo trenersko iskustvo. Bio je na klupi Dinama s kojim je 2008. osvojio naslov prvaka Hrvatske. Nakon što je uvjerljivo pobjedom u finalu Hrvatskog kupa svladao Hajduk, Soldo je dao neopozivu ostavku na mjesto trenera. Bio je jednu sezonu i trener Kölna.

