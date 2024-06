VIDEO Jako nevrijeme poharalo istok zemlje, padala i tuča: 'Nebo se zacrnilo u nekoliko minuta'

Jače nevrijeme pogodilo je ovog ponedjeljka Županju i okolicu, nakon što je i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) proglasio u osječkoj regiji narančasti Meteoalarm. Čitatelji su nam poslali i snimku oluje, kao i fotografije tuče u Otoku, a radarske snimke pokazuju nestabilnu frontu koja je nad tim područjem.

''Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i jače izraženi te obilni, posebice na istoku. Prema večeri postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, ponajprije na Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz pljuskove prolazno pojačan. Na Jadranu će puhati jugo te sjeverozapadnjak, kratkotrajno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25 °C'', najavio je ranije DHMZ za ovaj ponedjeljak.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Narančasti meteoalarm upaljen je na tom području zbog najave o nevremenu s tučom i prolazno jakim vjetrom, dok se najavljivala i grmljavina s vjerojatnosti višom od 60 posto. Nevrijeme se očekuje i u ostatku kopnene Hrvatske te na obali, te je upaljen žuti meteoalarm. Za sutra pak nema upaljen ih meteoalarma.

- Pada jaka tuča. Komadi su veliki kao lješnjak. Jako lupa u krov i prozore kuće, a već vidim i da mi je oštetila auto. Nebo se zacrnilo u nekoliko minuta - komentirao je čitatelj za 24sata.

''U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša, poslijepodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na sjevernom Jadranu do sredine dana i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, uz obalu od 14 do 18 °C. Najviša dnevna od 21 do 26 °C'', prognozira DHMZ za utorak.

''Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama'', upozorava DHMZ.

POVEZANI ČLANCI: