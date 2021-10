Modrić je u kultnoj igri u najboljih deset u ovoj kategoriji: Pogledajte na kojem je mjestu

Kako je prije nešto manje od dva tjedna u potpunom obliku u javnost izašla megapopularna nogometna igra Fifa 22, analize ocjena igrača počele su se detaljno provoditi. Iako mnogi još uvijek ne vjeruju da je sistem ocjenjivanja pravedan, Fifa je uistinu jedna od najdetaljnijih postojećih baza podataka u svijetu za rangiranje nečije izvedbe.

Svaki nogometaš, naravno, na igri ima svoju konačnu ocjenu, od 0 do 99, a ona se sastoji od šest glavnih kategorija ocjenjivanja te na ukupno 45 podkategorija ocjene.

Šest glavnih kategorija su brzina, udarac, dodavanje, dribling, obrana i fizičke sposobnosti. Danas analiziramo ljestvicu najboljih deset ocijenjenih u svijetu u kategoriji dodavanja, iako ta kategorija ne podrazumijeva strogo samo to.

Ukupna ocjena za dodavanje izračunava se u šest različitih elemenata (vizija, centaršut, kratko dodavanje, dugo dodavanje, efej, slobodni udarac), s tim da u donošenju završne brojke prioritet imaju vizija, kratko i dugo dodavanje.

Treba još samo spomenuti da su nogometaši s istom ocjenom (npr. 87) rangirani prema ukupnom zbroju svih ocjena za dodavanja. Ovi su nogometaši uspjeli doći u društvo deset najpreciznijih.

10. David Silva (Real Sociedad/Španjolska) 87

Foto: Jonathan Moscrop David Silva of Real Sociedad during the UEFA Europa League match at Juventus Stadium, Turin. Picture date: 18th February 2021. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images

Svi koji su u proteklih deset godina pratili nogomet znaju koliko je David Silva bio ključan za rast Manchester Citya do ove pozicije u kojoj je sada. Većinu toga je upravo radio takozvanim "loptama s očima" koje su rado prihvaćali igrači poput Aguera, Sterlinga, Tourea, Džeke...Njegove asistencije i dodavanja za velike prilike su bile dio sažetaka gotovo svakog kola Premier lige, i to kontinuirano godinama. Isto nastavlja raditi i kući u Sociedadu.

9. Marco Verratti (PSG/Italija) 87

Foto: Fabrizio Carabelli / IPA Marco Verratti of Italy in action during the UEFA Nations League Finals 2021 semi-final football match between Italy and Spain at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on October 06, 2021

Marco Verratti je potpuno zasluženo u samoj eliti. Talijan još od 2012. i prijelaska iz Pescare u PSG pokazuje jednu vrhunsku sigurnost na lopti, u driblingu (gdje je isto u Top 10) i u dodavanjima. Nije ni najbrži, ni najčvršći, ali sve to nadoknađuje svojom nevjerojatnom virtuoznošću.

8. Hakim Ziyech (Chelsea/Maroko) 87

Foto: David Klein London, England, 14th September 2021. Hakin Ziyech of Chelsea during the UEFA Champions League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should read: David Klein / Sportimage via PA Images

Podcijenjeno ime među dodavačima Fifa nije podcijenila. Jednostavna progresivnost s kojom Ziyech konstantno pokušava nauditi protivničkim vratima je zapanjujuća. Njegovi postotci ne izgledaju toliko dobro kao oni ostatka ovog društva, ali činjenica da stalno pokušava i gotovo nema alibi dodavanja stavlja ga u ovu kategoriju. Ziyech je u zadnjih godinu dana, unatoč maloj minutaži, upisao najviše kreiranih velikih prilika za Chelsea.

7. Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Engleska) 88

Foto: Francesco Scaccianoce / IPA Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC) in action during Group B - Liverpool FC vs AC Milan, UEFA Champions League football match in Liverpool, England, September 15 2021

Zbog njega i Joshue Kimmicha, koji je bio blizu ovog poretka, uvelike je nastao veliki trend bočnih igrača koji sudjeluju kao glavni kreativci momčadi. Trent je, uz neke uspone i padove, postao uvjerljivo najbolji kreator i asistent kluba. Koliko je samo golova namjestio iz kornera i slobodnih udaraca sa stranje, koliko je slobodnjaka zabio i koliko je centaršuteva iz igre poslao direktno na glavu ili nogu suigrača. Za jednog 23-godišnjaka 50 asistencija u karijeri izgleda vrhunski.

6. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal) 89

Foto: Andrew Yates October 2, 2021, Manchester, United Kingdom: Manchester, England, 2nd October 2021. Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture credit should read: Andrew Yates / Sportimage Photo via Newscom

Iako ga ljudi koji prate nogometnu "meme" kulturu nazivaju likom koji samo zabija kaznene udarce, Bruno je dokazao da je jedan od najsvestranijih napadačkih nogometaša današnjice. Svi ti ljudi koji samo ističu udarce s 11 metara jako lako su zaboravili kakve je lopte u proteklih godinu i deset mjeseci podvaljivao suigračima iz Manchester Uniteda. Iz prekida također ima jako visok postotak uspješnosti.

5. Luka Modrić (Real Madrid/Hrvatska) 89

Hrvatski maestro definitivno zaslužuje biti dio ovog Top 5 društva, to nikad nije bilo upitno. Prednost u Lukinim dodavanjima u odnosu na veliku većinu nogometaša u svijetu je lucidnost, to što on vidi nešto prije bilo kojeg drugog igrača na terenu, čak i prije onog kojem dodaje loptu. Osim toga Lukina je velika prednost i kontrola lopte, to što s kratkim dodavanjima može u potpunosti smiriti i iskontrolirati stanje na utakmici. Osim toga, efej mu je na nevjerojatnoj razini.

4. Dani Parejo (Villarreal/Španjolska) 90

Foto: GTRES Villarreal's Dani Parejo during UEFA Champions League match between Villarreal CF vs Atalanta at La Ceramica Stadium on September 14, 2021.

Jedan od najpodcjenjenijih dodavača proteklog desetljeća. Veteran iz Villarreala je prema istim ocjenama Fife jedan od najsporijih nogometaša u španjolskoj La Ligi, ali to ne umanjuje činjenicu da iz bilo kojeg trenutka kad ima loptu u nogama, bilo u igri, bilo u prekidu, može napraviti ogromnu razliku. Neprikosnoveni je majstor slobodnjaka i kornera, ali i dugih dodavanja.

3. Toni Kroos (Real Madrid/Njemačka) 91

Foto: Federico Gambarini 23 June 2021, Bavaria, Munich: Football: European Championship, Germany - Hungary, preliminary round, Group F, Matchday 3 in the EM Arena Munich. Germany's Toni Kroos plays the ball. Photo: Federico Gambarini/dpa

Iako se našim čitateljima možda i neće sviđati činjenica da je Nijemac na ovoj ljestvici bolje rangiran od Modrića, razmislite o tome da Modrić svoje okomite poteze uz dodavanja čini i iznošenjem lopte i driblingom, dok Kroos kao poprilično spor nogometaš veliku većinu radnji prema naprijed izvršava dodavanjima. Više je to radio na utakmici i naviknuo se na takav stil igre, i teško je poreći da je puno boljih dodavača lopte od Tonija Kroosa.

2. Lionel Messi (PSG/Argentina) 91

Foto: Liewig Christian/ABACA Paris Saint-Germain's Lionel Messi during the UEFA Champions League first round group A Paris Saint-Germain (PSG) v Manchester City, at The Parc des Princes stadium in Paris, France on September 28, 2021. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Iako je ovu Messijevu kvalitetu možda čak i nadmašila njegova nevjerojatna vještina postizanja pogodaka, Argentinac je uz Xavija i Iniestu godinama bio najkreativniji pojedinac zlatne generacije Barcelone. Čovjek koji je osvojio čak 13 trofeja za najboljeg asistenta sezone ili turnira (5x La Liga, 2x Liga prvaka, 2x Kup Kralja, 4x Copa America) jako jednostavno postane "prespavan" jer su nam zanimljviji njegovi golovi. Messi itekako zna dodati loptu.

1. Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgija) 93

Kevin de Bruyne je već četiri godine u nizu jedan od najtočnijih progresivnih dodavača u profesionalnom nogometu. Količina njegovih ključnih dodavanja je neusporediva s bilo kojim drugim nogometašem, a uz to što zna opaliti slobodnjak, zna podvalitit i dugu i kratku loptu, a centaršut je također na elitnoj razini.

KATEGORIJE ZA RUBRIKU DODAVANJE (vizija, centaršut, kratko dodavanje, dugo dodavanje, efej, slobodni udarac):