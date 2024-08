Suigrač otvorio dušu zbog Modrića i priznao: 'Luka je ovisnik, nikada ne bih napravio ovo što je on'

Donedavna njemačka nogometna zvijezda Toni Kroos šokirao je nogometni svijet da nakon Eura odlazi u mirovinu, jer je Nijemac prošle sezone sjajnim igrama bio jedan od ključnih igrača u Realovom pohodu do osvajanja La Lige i Lige prvaka. Veznjak kraljeva je igrao zaista sjajno, mnogi su se nadali kako će odraditi još koju sezonu, ali Kroos je poručio kako mu je plan povući se dok je još na vrhuncu.

- Razmišljao sam o tome mjesecima, ali onda sam prošlog mjeseca osjetio da mi je ovo tako dobra sezona da će mi iduće sezone biti teško igrati bolje. Dugo sam dvojio trebam li se umiroviti, ali onda kada sam odlučio više nije bilo povratka jer teško mijenjam odluke - izjavio je Kroos.

Legendarni Nijemac se u razgovoru za španjolske medije, dotaknuo našeg kapetana Luke Modrića...

- Luka želi igrati do kraja. Ja to nikada ne bih napravio. Osim toga, Modrić je prihvatio novu ulogu, po kojoj igra manje. To ne bi bila moja odluka. Ali, on to vidi drugačije, svatko ima svoj put - smatra bivši član Bayera i Bayerna.

- Cristiano i Luka su ovisnici o uspjehu. To ne prestaje. Odlučili su suprotno onome što uradi 95 posto nogometaša, a to je prestati igrati na vrhuncu. Umjesto toga odabrali su uživati u nogometu malo dulje, što je također dobro. Ako su oni sretni s tim, onda super - rekao je u usporedbi Ronalda i Modrića.