Puno više od očekivanog: Otkriveno koliko je potrošeno za lanjske Olimpijske igre u Tokiju

Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju, organizirane 2021. s godinu dana zakašnjenja zbog pandemije, koštale su 20 posto više od konačne brojke koju su objavili organizatori, pokazalo je izvješće japanskog Revizorskog suda (VRI).

Kako se navodi u izvješću ovog tijela objavljenom u srijedu, Ljetne igre u Tokiju 2020. stajale su 1,699 milijardi jena (12,1 milijardi eura po trenutnom tečaju), umjesto 1,424 milijarde jena koliko su organizatori najavili prošlog lipnja.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION File photo dated 23-07-2021 of The Olympic teams from every country watch performers on stage during the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Japan. Exactly 12 months after they should have been held the Tokyo Olympics went ahead amid searing heat and humidity, A rise in Covid-19 cases in the Tokyo area cast a large shadow over the ‘Ghost Games’. But relatively few cases were directly linked with the influx of athletes and other Games-related personnel, and the International Olympic Committee congratulated themselves on staging the event. There were some protests from the Japanese public, but the sport saved the day and showed the value of holding an Olympics during global pandemic. Issue date: Thursday December 16, 2021. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Revizorski sud rekao je da su organizatori pogrešno propustili uključiti određene državne troškove vezane uz Olimpijske igre, uključujući mjere protiv dopinga, treninge sportaša, japansku hranu u Olimpijskom selu i novi olimpijski stadion.

U svom je izvješću pozvala vladu da "pravodobno objavi (u budućnosti) pune troškove kada su značajno uključeni u veliki događaj".

U kandidaturi Tokija za 2013. proračun za ove Olimpijske igre procijenjen je na 734 milijarde jena, odnosno upola manje.

Foto: TASOS KATOPODIS/NEWSCOM Japanese tennis star Naomi Osaka lit the Olympic Cauldron during the 2020 Olympics Opening Ceremonies at Tokyo Olympics Stadium in Tokyo, Japan, on Friday, July 23, 2021. Photo by Tasos Katopodis/UPI Photo via Newscom Photo: TASOS KATOPODIS/NEWSCOM

No troškovi su naglo porasli, uključujući odgodu događaja zbog pandemije koronavirusa. Olimpijske igre su također održane gotovo iza zatvorenih vrata zbog Covid-19.

Vladin glasnogovornik Hirokazu Matsuno rekao je novinarima u četvrtak da vlada shvaća izvješće VRI "ozbiljno" i da će na njega odgovoriti "na odgovarajući način".

Foto: TASOS KATOPODIS/NEWSCOM Fireworks concludes festivities during the 2020 Olympics Opening Ceremonies at Tokyo Olympics Stadium in Tokyo, Japan, on Friday, July 23, 2021. Photo by Tasos Katopodis/UPI Photo via Newscom Photo: TASOS KATOPODIS/NEWSCOM

Osim toga, Japan je već nekoliko mjeseci zahvaćen skandalom oko podmićivanja vezano za sponzorske ugovore za Olimpijske igre u Tokiju.

Prvo suđenje u tom slučaju počelo je u četvrtak. Trojica optuženika, bivši direktori Aoki Holdingsa, japanskog lanca odjeće koji je bio jedan od sponzora Olimpijskih igara 2020., priznali su krivnju.

Ovaj skandal nadvio se nad kandidaturu grada Sappora (sjeverni Japan) za Zimske olimpijske igre 2030. godine.

Gradska vijećnica Sappora obustavila je promotivne događaje za kandidaturu i planira provesti nacionalnu anketu kako bi procijenila podršku javnosti.