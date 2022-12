Sve što trebate znati o idućem SP-u: Stadion Azteca je na 2200 metara nadmorske visine, između gradova ima i po 4700 km...

Još se nisu ni slegli dojmovi nakon svjetskog prvenstva u Kataru, a mnogi zaljubljenici u nogomet kažu da je najbolja stvar nakon njega to što će na sljedeće čekati manje, odnosno tri i pol godine, a ne četiri.

A sljedeći SP donosi i neke promjene. Tako je Mundijal u Kataru bio posljednji s 32 reprezentacije jer će na idućem 2026. godine, koji će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, nastupiti 48 reprezentacija.

Bit će to prva svjetska smotra koju organiziraju tri zemlje. Posljednji put više domaćinstava imali smo na SP-u u Južnoj Koreji i Japanu 2002. godine.

Igrat će se u 16 gradova

Zanimljivo, Meksiko ima iskustvo održavanja ovakvih natjecanja jer domaćin je bio 1970. i 1986. te će postati prva država koja će biti domaćinom triju svjetskih prvenstava. Sjedinjene Države dosad su jednom ugostile najbolje reprezentacije svijeta (1994.), dok će ovo biti prvo domaćinstvo za Kanadu.

I navijači će nakon komfora u Kataru na američkom tlu doživjeti mali šok. Naime, stadioni u Kataru bili su raspoređeni u krugu od 50 kilometara i navijači su mogli gledati više utakmica dnevno, osim toga mnogi su izgrađeni samo za potrebe turnira, a u Americi će to biti sasvim druga priča.

Foto: Alex Slitz/NEWSCOM During a game at Bank of America Stadium in Charlotte, N.C., Saturday, July 30, 2022. (Alex Slitz/The Charlotte Observer/TNS) Photo via Newscom Photo: Alex Slitz/NEWSCOM

Svi stadioni već su gotovi, oni stariji su obnovljeni i modernizirani, ali SAD ionako ima najmodernije stadione na svijetu kojima je primarna namjena za utakmice NFL-a, no problem je udaljenost, a ona je između nekih gradova i četiri tisuće kilometara.

Tako, primjerice, najsjeverniji grad domaćin je kanadski Vancouver, a najjužniji meksički Ciudad de Mexico, let između ta dva grada traje gotovo šest sati, a cestom je to udaljenost od 4700 kilometara. No o tome će se misliti kada se bude radio raspored...

Kada smo već kod gradova, recimo da će se prvenstvo 2026. održavati u 16 gradova, od toga 11 američkih (Atlanta, Boston, Dallas, Kansas City, Los Angeles, Miami, Houston, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle), dva kanadska (Toronto, Vancouver) te tri meksička (Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey).

Foto: Kelvin Kuo/REUTERS Nov 5, 2022; Los Angeles, California, US; A general view of Banc of California Stadium after the match between Philadelphia Union and Los Angeles FC. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports Photo: Kelvin Kuo/REUTERS

Kada je riječ o stadionima, već se sve zna, igrat će se na njih 16, većina ih ima kapacitet veći od 60.000 mjesta. Najmanji je BMO Field u Torontu koji prima 30.000 gledatelja, no za potrebe SP-a rekonstrukcijom će se dobiti 45.000 mjesta. Najveći je stadion Azteca u Ciudad de Mexicu koji prima 87.523 gledatelja. On je otvoren 1996., nalazi se na nadmorskoj visini od 2200 metara i najveći je u Latinskoj Americi. To je jedini stadion na kojem su i Pelé (1970.) i Maradona (1986.) slavili svjetski naslov.

A tko će sve imati privilegij zaigrati "preko bare" još se ne zna. Ono što je sigurno jest da će Afrika imati devet mjesta umjesto pet, Azija osam, CONCACAF šest, Južna Amerika šest, Europa 16 u odnosu na prijašnjih 13 te Oceanija jedno.

Naravno, domaćini SAD, Meksiko i Kanada zauzet će tri mjesta CONCACAF-a, dok je plan da o dva preostala odluči play-off šest reprezentacija.

Foto: DARRYL DYCK Youth soccer players kick a ball around on the field at B.C. Place stadium during a gathering to watch Vancouver be chosen as one of the host cities for the 2026 FIFA World Cup, in Vancouver, on Thursday, June 16, 2022. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck Photo: DARRYL DYCK/PRESS ASSOCIATION

Što se formata samog natjecanja tiče, po objavi je krovna svjetska nogometa federacija odlučila da će se igrati u 16 skupina s po tri momčadi, no kako vrijeme prolazi, sve je izvjesnije da će se SP 2026. igrati u 12 skupina s po četiri momčadi. U play-off rundu tako bi prošle prve dvije momčadi iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. No valja napomenuti da se o samom formatu još raspravlja.

Konfederacije još nisu objavile ni format kvalifikacija. Uefa će ga objaviti 23. siječnja kada će i Hrvatska doznati kako će se, kada i s kim boriti za plasman na svjetsku smotru. A tamo mora braniti barem broncu donesenu iz Katara.

– Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće do sada i ne može se uspoređivati ​​s prethodnim. Mislim da toga zemlje domaćini još nisu svjesne. Svjetsko prvenstvo u tri zemlje imat će ogroman utjecaj na cijelu regiju i širu nogometnu zajednicu – poručili su iz Fife.