Što treba Dinamu za europsko proljeće u Ligi prvaka? Ove dvije utakmice su ključne...

Pobjedom u Salzburgu Dinamo je probio barijeru prvog slavlja u novoformiranoj Ligi prvaka. Ples elite ove nogometne jeseni postao je još raskošniji, plavi su u riznicu kluba donijeli preko dva milijuna eura, ali i snove o europskom proljeću u Ligi prvaka. Situacija koja neodoljivo podsjeća na onu iz prvog mandata Nenada Bjelice, kada se samo nesretnim spletom okolnosti Dinamo nije probio do nokaut-faze najjačeg nogometnog natjecanja na svijetu.

Tri su kola Lige prvaka iza nas. Kalkulirati sada možemo na bezbroj ovakvih i onakvih načina. Ono što se jasno zna je da je u igri još 15 bodova. Pet utakmica, od čega su dva gostovanja i tri domaće utakmice. Već 5. studenog plavi idu na novi put, tada u Slovačku, na noge tamošnjem prvaku Slovanu iz Bratislave. Već se mogu iščitati znakovi naricanja nove europske pobjede, ali i do tada, kao i na samoj utakmici valja biti poslovično oprezan. Neće se Slovaci pobijediti sami od sebe...

Međutim, nitko Dinamu i navijačima ne može osporiti da je upravo u Slovačkoj, uz kasniji domaći ogled protiv škotskog Celtica prava prilika za ugrabiti još bodova i europskih milijuna. Reklo bi se, što je na stolu, to je ponuđeno, a u plavim dvorima sigurno će se htjeti počastiti i u nastavku europske jeseni. Dogodi li se nakon Austrije pozitivan rezultat i u Slovačkoj, put do snova dodatno će se raskrčiti, a Dinamo će onda imati rasterećenije utakmice protiv velikana koje dolaze.

