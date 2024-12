Fabio Cannavaro je novi trener Dinama. Sama ta rečenica još uvijek zvuči poprilično nevjerojatno, zar ne? Da ste 2006. godine, kad je bio na vrhu svijeta s Italijom i osvojio posljednju Zlatnu loptu za nekog talijanskog igrača, ali i posljednju Zlatnu loptu za nekog braniča, nekome rekli da će za 18 godina isti taj Fabio Cannavaro biti službeno proglašen trenerom Dinama, gotovo sigurno bi vam se dobrano nasmijao u facu.

Svi koji prate nogomet znaju kakav je Cannavaro bio igrač. Kad bismo slagali listu od deset, po nekima čak i pet najboljih stopera svih vremena, Talijan bi bio na toj ljestvici. Sve vam je jasno kada čovjek kao stoper osvoji najprestižniju individualnu nagradu u nogometu u godini u kojoj su itekako žarira i palila imena kao što su Ronaldinho ili Thierry Henry. No nije njegova karijera bila samo ta 2006. godina. Gdje god je bio, bio to Juventus, Real Madrid, Inter ili Parma, Cannavaro je bio ponajbolji stoper svijeta tijekom praktički čitave svoje igračke karijere.

No, budući da čak i 'svaka baba' zna kakav je bio igrač, radije ćemo se fokusirati na ono što je u ovom trenutku puno važnije, ali i manje poznato; kakav je Fabio Cannavaro kao trener? Naravno, mnogi će na prvi pogled njegova trenerskog životopisa odmah odmahnuti rukom i početi nizati negativne sudove, ali prava istina je ta da je jako teško procijeniti o koliko je dobrom ili lošem treneru riječ. Iako ima više od desetljeća trenerskog iskustva, njegove trenerske kvalitete su još uvijek nepoznanica. Ipak, neke stvari se mogu izdvojiti i dovesti u kontekst.

Cannavaro je kao trener imao tri mandata u kineskim klubovima, jedan u saudijskom klubu, po jedan u talijanskom drugoligašu te talijanskom prvoligašu te jedan u kineskoj reprezentaciji. Ukupno je kao trener vodio 239 utakmica, upisao učinak od 55,2 posto pobjeda te sa svojim klubovima osvojio tri trofeja. Ne zvuči kao klasična trenerska karijera čovjeka koji je nakon renomirane igračke karijere stao uz aut-liniju.

- Kao nogometaš sam uspio učiniti velike stvari pa je moje ime postalo bitno, ali u trenerskom poslu je drukčije, moraš biti znatno inteligentniji - rekao je Cannavaro jednom prilikom.

Kad je 2011. godine objesio kopačke o klin, Cannavaro se htio primiti pozicije sportskog direktora u nekom od talijanskih prvoligaša, ali njegov prijašnji trener, legendarni Marcelo Lippi ga je savjetovao da treba preuzeti trenerski posao, i to u Kini. Da mu je taj savjet dao bilo tko drugi, Cannavaro bi odbio, no Lippija je smatrao najboljim trenerom i mentorom kojeg je imao u karijeri. Svoj prvi mandat je imao 2014. godine u kineskom velikanu Guangzhou Evergrande, ali nije mu pošlo za rukom. U 22 utakmice je imao 11 pobjeda, što na prvu i ne zvuči toliko loše, ali kad shvatite da je riječ o klubu od kojeg se očekuje da apsolutno dominira ligom i osvoji naslov, onda taj učinak nije ni približno dobar te je dobio otkaz. Slično se nastavilo u saudijskom Al-Nassru, klubu u kojem danas igraju zvijezde poput Cristiana Ronalda, Sadija Manea i Marcela Brozovića. Na prijelazu iz 2015. u 2016. godinu vodio je tek 16 utakmica i dobio otkaz. Početak nije izgledao dobro, dva mandata u kojima je dobio otkaz i samo 38 utakmica u trenerskom životopisu.

Cannavarova sreća se promijenila kad je preuzeo klupu tada kineskog drugoligaša Tianjina, ekspresno ih doveo u prvu ligu te u odmah u prvoj prvoligaškoj sezoni za klub nakon promocije osigurao treće mjesto i plasman u međunarodna natjecanja. Tu je Talijanova trenerska reputacija u Kini strelovito narasla te je ponovno u 2017. godini dobio priliku voditi Guangzhou. Tamo je ostao čak četiri godine te u uspješnom mandatu, kada Guangzhou nije na papiru više bio toliko dominantan u Kini, osvojio dva trofeja, kinesku ligu i kineski Superkup. Nakon toga je imao tri iznimno kratka mandata; dvije utakmice kao privremeni izbornik Kine, 17 utakmica kao trener Beneventa u talijanskoj Serie B, te šest utakmica na klupi Udinesea kojeg je na kraju prošle sezone uspio spasiti od ispadanja iz Serie A.

Kako momčadi igraju pod Cannavarom? Gledajući pet njegovih utakmica dok je bio trener Guangzhoua, vrlo je lako donijeti zaključak. Cannavaro je svoju trenersku filozofiju pokupio u Španjolskoj, za vrijeme igranja u Real Madridu.

- Ja sam trener koji želi pobjeđivati. Da, kao igrač sam bio branič i Talijan sam, ali želim da moje momčadi igraju lijep nogomet. Imam veliki španjolski utjecaj iz tri godine igranja u Realu. Kad me igrači pitaju što raditi, uvijek im prvo kažem da je najvažnije napasti jer je napad najbolja obrana. Imati loptu u svojem posjedu i tjerati protivnika da trči za tobom, to je filozofija koju trener mora imati. Trener sam koji traži igrače da igraju s loptom u nogama, ali i trener koji traži visoki intenzitet kad loptu nemamo. Na kraju krajeva, nogomet je igra vremena i moji igrači to moraju razumjeti - rekao je Cannavaro o svojoj trenerskoj filozofiji.

Prema onome što se moglo vidjeti iz utakmica koje je Cannavaro vodio, sve što je rekao slijedi iz riječi u djelo. Njegove momčadi, u prosjeku, igraju iznimno visok volumen presinga, kreiraju veliki broj prilika i imaju visok posjed. Kad pogledate njegove utakmice Guangzhoua, izgledalo je to kao loša verzija onog najboljeg Manchester Cityja. Ne koristi se ovdje termin "loša" zbog Cannavara, nego isključivo zbog kvalitete igrača koju je imao na raspolaganju.

Taktički je najčešće koristio 4-3-3 formaciju, iako se ona tijekom utakmica vrlo često pretvara u 3-4-3 sustav. Ovisno o strani preko koje se želi ići, jedan od bekova se povlači natrag kao treći stoper u izgradnji napada, dok je drugi bek totalno izvan igre te služi za stajanje uz aut-liniju i širenje protivničkih linija. Cannavaro gotovo uvijek igra s dva defenzivna vezna koji u izgradnji napada služe kao dodatne figure koje dolaze nisko igrati s braničima. Ono što je strašno važno u Cannavarovom pristupu nogomet je tehnička kvaliteta vratara s loptom u nogama. Talijan zahtijeva da vratar mora imati vještinu s loptom u nogama kao veznjak, da može riješiti gotovo svaku situaciju bez ispucavanja lopte. Mnogi treneri to rade, ali Cannavaru je to čak i važnije nego većini.

Ovakvim sistemom je Cannavaro bio prilično uspješan u razvlačenju protivničke obrane te potom penetriranju prostora koji se stvore razvlačenjem tih linija, a to najbolje pokazuje vrlo visoka brojka kreiranih prilika relativno s posjedom. Ono što je u njegovom trenerskom opusu ostalo kao boljka je branjenje kontranapada. Generalno je poznata činjenica da bivši igrači, pa čak i veznjaci, kao treneri teško uspijevaju posložiti vezni red za branjenje tranzicija, a slično je i kod Cannavara. U tom dijelu su svi njegovi klubovi nerijetko bili ranjivi. Generalno gledano, Cannavaro je pokazao da sistemski zna implementirati svoj stil igre, koji ima još nekih mana, ali ipak nešto više dobrih strana. Još jedna važna stvar njegove trenerske filozofije je mentalno stanje momčadi, tome pridaje više pažnje nego mnogi treneri.

- U Italiji kažemo da je trenerski posao kao klavir, da treba stisnuti prave tipke u pravo vrijeme. Nije bitno tko si ako ne znaš pričati sa svojim igračima. Nekad trebaš biti otac, nekad brat, a nekad prijatelj. Puno trenera ne mari za momčad van terena i taktike, a meni je i taj dio jako jako važan. Ako je momčad sretna na terenu, a nesretna van njega, možda to neće biti problem danas, ali sutra definitivno hoće - rekao je Cannavaro.

Već postoje brojne reakcije na Cannavarov angažman u Dinamu, a poznavajući hrvatski nogometni puk one su uvijek dvojake; ili je sve super ili je sve užasno. Međutim, kao što smo već i na početku natuknuli, istina je negdje u sredini. S jedne strane, Cannavaro je pokazao da može implementirati svoj stil igre, prenijeti ga igračima i polučiti rezultate. S druge strane, lige u kojima je to radio možda i nisu dovoljno relevantne da bi te implementacije igre imale veliki značaj. Bez obzira na sve ove podatke i elemente koji se mogu iščitati iz njegovog desetogodišnjeg trenerskog opusa, Cannavaro je velika nepoznanica i svojevrstan rizik, ali isto tako i trener s potencijalom.