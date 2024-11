Stipi Miočiću roditelji su se rastali kada su mu bile dvije godine, ima diplomu, a radi posao za 13 eura po satu

Jako dugo smo čekali i konačno dočekali. Nakon više od dvije godine izbivanja iz oktogona, najbolji teškaš u UFC-ovoj povijesti Stipe Miočić borit će se 16. studenoga u kultnom Madison Square Gardenu za naslov prvaka teške kategorije protiv najboljeg UFC-ova borca svih vremena Jona Jonesa. Jedan je to od najiščekivanijih mečeva u novijoj povijesti najveće MMA organizacije svijeta, koja će baš u studenome obilježiti 30 godina postojanja, a većina MMA ljubitelja tvrdi da je teško da se trenutačno može naći veći meč od toga. Odličan je to povod i za portret američkog Hrvata koji je ponosno isticao svoje hrvatske korijene na najvećim pozornicama.

Hrvatsko podrijetlo

Prvo pitanje koje si oni koji ne znaju priču o Stipi Miočiću postavljaju jest – kako je povezan s Hrvatskom? Miočićevi roditelji rođeni su u Hrvatskoj. Majka Kathy rođena je u okolici Cetingrada, a njegov otac Bojan, koji je, nažalost, 2022. preminuo, porijeklom je iz Rtine kod Zadra. Stipe razumije hrvatski jezik, ali ga slabije govori. I nerijetko ističe koliko se ponosi svojim hrvatskim podrijetlom.

– Roditelji su me tako odgajali da se ponosim što sam podrijetlom Hrvat. Ističem to često, a imam istetoviran i hrvatski grb na gležnju – rekao je svojedobno Miočić.

Ne možemo reći da je Stipe imao posebno teško djetinjstvo, ali mu nije bilo ni lako. Odrastao je u Euclidu, gradiću u Ohiu blizu Clevelanda. Kad je imao dvije i pol godine, roditelji su mu se rastali, a o tome, kao i o mnogim drugim temama iz obitelji i života, Stipe, njegov polubrat Jonathan i otac Bojan razgovarali su za Večernji list s novinarom Draženom Brajdićem.

03.11.2016., Zagreb - Stipe Miocic na treningu s Mirkom Filipovicem u Mirkovoj dvorani na Borcecu. "nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Stipe je imao dvije i pol godine kada smo se mi rastali i ostao je živjeti s majkom. Kathy je uvijek bila fer i kada god sam poželio biti sa Stipom, ona bi se s time složila. Tako smo vikendom išli na utakmice, na Stipine hrvačke mečeve i slično – rekao je Bojan Miočić 2020. za Večernji, a Stipe je dodao:

– Moja je mama bila vrlo jaka žena koja je uspješno prošla kroz svoje životne bitke. I mene je više puta isprašila po turu kada bih to zaslužio, no bila je sjajna majka. Tijekom radnih dana bio sam kod nje, a za vikend s ocem koji bi me vodio na utakmice ili kakav drugi oblik zabave.

Stipe je bio vrlo uspješan u školi i sportovima. Diplomirao je marketing i komunikacije na Sveučilištu Trevecca, a tijekom studija je u američkom koledž-programu bio sjajan u bejzbolu, američkom nogometu i hrvanju. Na MMA treninge počeo je ići 2005. godine, ali vrlo brzo se prebacio na boks te bio uspješan i osvojio nekoliko turnira, primjerice "Zlatnu rukavicu Clevelanda". Međutim, 2009. odlučio se vratiti u slobodnu borbu te je u organizaciji iz Ohia NAFFS nakon samo osam mjeseci treniranja u svih svojih prvih šest borbi slavio nokautom te osvojio teškaški naslov i već 2011. imao ugovor s UFC-om.

A u UFC-u je statistički postao najbolji borac svih vremena u teškoj kategoriji, nije to samo fraza koja se spominje da bi se veličao njegov status. Stipe je najviše puta uzastopno (3) obranio naslov u teškoj kategoriji UFC-a te najviše puta (4) obranio naslov ukupno, a izjednačen je na vrhu s Randyjem Coutureom s najviše pobjeda u borbama za naslov teškaškog prvaka (6).

U svojoj prvoj UFC fazi Miočić je postigao šest pobjeda protiv suparnika poput Gonzage i Nelsona, te izgubio samo od Nizozemca Stefana Struvea. Već se tada dalo naslutiti da je Stipe jedan od potencijalnih kandidata za teškaški naslov, no dogodio mu se poraz u velikom dvoboju 2014. protiv bivšeg prvaka Juniora dos Santosa, a pobjedom bi se vjerojatno poslije borio za naslov.

Ali nakon tog poraza Stipe nije izgubio nadu, nego se borio najbolje u karijeri, što je zapisano u povijesnim knjigama. Opasnom Australcu Marku Huntu zadao je najviše točnih udaraca u UFC-ovoj povijesti (330) i nakon te borbe krenuo je prema vrhu. Nakon Hunta srušio je i Andreja Arlovskog te je uslijedila borba protiv prvaka Fabrizija Werduma u svibnju 2016., i to na gostujućem terenu u Curitibi u Brazilu pred 45.000 suparnikovih navijača. Stipe Miočić je dominantno nokautom svladao Werduma već u prvoj rundi i postao svjetski teškaški prvak.

02.11.2016., Avenue Mall, Zagreb - Svjetski prvak UFC-ove teske kategorije, Stipe Miocic druzio se s navijacima i medijima u trgovini Reebok Fight Shop. "n Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nastavio je u sjajnom tonu kao prvak, s tri vrhunske obrane naslova, te postao rekorder po obranama naslova. U prvoj rundi pao je i legendarni Nizozemac Alistair Overeem, zatim i Junior dos Santos kojem se Stipe slatko osvetio za poraz u ranijem dijelu karijere. Nakon toga je odlukom sudaca, ali ipak uvjerljivo, obranio naslov u borbi s Francisom Ngannouom, iako mu mnogi nisu davali šansu. Poslije tri uspješne obrane te ukupno 26 mjeseci provedenih s pojasom teškaškog prvaka, u srpnju 2018. Daniel Cormier nokautirao je Miočića u trećoj rundi i oduzeo mu naslov. Budući da se protiv Cormiera borio još dva puta, cijela saga Miočić – Cormier trajala je sve do kolovoza 2020. Na kraju velike priče, Stipe je izišao kao pobjednik jer je prvo u uzvratu svladao Cormiera nokautom u četvrtoj rundi, a zatim odlukom i obranio naslov te pobijedio u toj trilogiji. Posljednji Stipin meč bio je, naravno, bolan poraz od Francisa Ngannoua 27. ožujka 2021., kad je teško nokautiran u drugoj rundi.

Miočić otad stalno ispituje može li se vratiti u oktogon, i morao je biti strpljiv više od dvije i pol godine. Još ga je u tom razdoblju pogodila i smrt oca Bojana i Stipe je sam priznao da mu nije bilo lako, no izdržao je. Osim što je tijekom tog razdoblja održavao formu za eventualni povratak u oktogon, Miočić je provodio vrijeme sa suprugom Ryan Marie te kćeri Meelah (5) i sinom Mateom Cruzom (2), ali je obavljao i svoj redoviti posao.

Čišćenje toaleta

Miočić već više od 14 godina radi u Clevelandu u vatrogasnoj postaji Valley View u Oakwoodu kao vatrogasac, medicinski tehničar i pomoćnik. Premda mu to nije nužno, Stipe se obvezao da će barem 12 sati tjedno raditi za 14 dolara (oko 13 eura) po satu.

– Jako volim to što radim. Naporno je, ali baš volim pomagati ljudima. A taj mi posao odvraća i misli od oktogona – kaže Stipe.

– Kada iziđemo na teren, Stipin je primarni zadatak da pruži prvu pomoć, a kada to ne radi, pomaže u pripremi vatrogasne opreme za sljedeću intervenciju. Možda to nekome izgleda kao nekakav pripravnički posao, ali to je i najvažnija stvar u postaji – govori Stipin šef te dodaje:

– Stipe je i danas isti kao i kada je počeo s nama raditi. Unatoč svoj sportskoj slavi i statusu koji uz to ide, on je i dalje čvrsto na zemlji.

Kolege na poslu znaju se i našaliti na njegov račun. Jednom prilikom, kad je osvojio pojas u borbi s Werdumom, kolege su ga natjerali da čisti kupaonicu s pojasom jer je na njemu i bio red, a drugom prilikom da trči ulicom s pojasom i čeka da ga netko zatraži autogram jer nisu vjerovali da će to učiniti. No Stipe je dobio okladu, sve za dobru šalu.

– Nevjerojatno ga je gledati u oktogonu u borbi za svjetski naslov, a onda koji dan poslije kod nas u postaji – kazao je njegov kolega Jeff Satow, a Miočić dodao da nakon sportskog umirovljenja želi raditi puno radno vrijeme u vatrogasnoj postaji.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

No do toga još ima puno vremena budući da je pred Miočićem najveći dosadašnji izazov njegove karijere – Jon Jones, čovjek koji nijednom nije izgubio meč na odluku, nokaut ili predaju te se i dalje doima nezaustavljivim. Kod Stipe se dosta toga u životu i karijeri činilo nemogućim, pa je na kraju bez neke velike pompe to sve i postigao te postao najbolji teškaš u povijesti. Iako je autsajder na kladionicama, u Stipu uvijek treba imati povjerenja, a to nam je svih proteklih godina više puta dokazao.