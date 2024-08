Srpski mediji žestoko reagirali zbog Tina Srbića i poziva na proslavu Oluje: 'Skandalozna poruka'

Šteta, šok. Ma teško je riječima opisati taj trenutak. Nije da smo upisali medalju unaprijed kao u slučaju braće Sinković ili svojevremeno Sandre Elkasević, ali da smo ju očekivali, jesmo. No, gimnastičar Tin Srbić napravio je dvije ogromne pogreške koje su ga koštale medalje. Na kraju je završio posljednji s rezultatom 11.633.

Bilo je to jedno od najbizarnijih olimpijskih finala u povijesti sporta, kao da je netko preču i strunjaču namjerno učinio sklizavima, jer čak šest finalista od ukupno osam pravilo je velike pogreške. Nažalost, među njima je bio i Tin koji samim time nije uspio obraniti olimpijsko srebro iz Tokya.

"Vidio sam kako ide finale, nešto čudno se događa s prečom. Prošlo mi je kroz glavu da si smanjim ocjenu kako bi bio siguran jer su svi počeli padati. Počelo je dobro, ništa savršeno, ali u ovakvom finalu bi to bilo zlato. Dogodio se pad, a nisam siguran da sam na svim vježbama imao takav pad. Toliko dobro sam sve izveo, ali kad sam trebao dočekati preču, bila je daleko od mene. Pao sam na lakat i užasno me boli. Žao mi je što se to dogodilo na ovaj dan. Svi ćete biti sretni, a ja idem plakati u sobu, ali nastavljam dalje. Ne možeš se ustati ako se prije toga nisi pošteno razbio", rekao je Srbić.

Naravno, i on je samo čovjek. Svjestan što se dogodilo, poslije nastupa je zaplakao. Bio je predzadnji na redu i čak je mogao i kalkulirati. U ovom finalu bilo je dovoljno ne napraviti pogrešku i osvojio si zlato. Ali...

"U deset dana sam imao jednu grešku, zagrijao sam se savršeno, toliko mi je bilo lagano, bio sam prelagan. Imam puno tehničkih elemenata, a kad si prelagan, odletiš predaleko. Dečki koji su išli s nekim sigurnijim vježbama su danas pobijedili. Ja nisam htio biti papak i išao sam s najboljim što imam. Ovo nije kraj, bit ću tužan, sakrit ću se negdje da me se ne vidi, isplakati i idemo dalje, čeka me LA", dodao je.

Jučer je u Hrvatskoj bio Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Tin nije na to zaboravio. No, pobjeda nije bila i njegova.

"Danas (jučer) je bio dan koji se ne ponavlja često. Imali smo jako dugo čekanje i to je jedan od razloga zašto je bilo toliko padova u doskocima, a meni se to dogodilo kod hvatanja preče. Danas jednostavno nije išlo. Dan je pobjede, ali ne za mene", kaže Srbić.

Dakako, sportski je čestitao svim svojim suparnicima, kao i svim hrvatskim sportašima na osvajanju medalja, ali njegovo spominjanje "Oluje" u pozitivnom smislu nije dobro sjelo susjednoj Srbiji i, kako to ide, u njihovim medijima takve izjave gledaju kao skandalozne. Ovo je napisao Kurir:

"Hrvat Srbić izgubio medalju u Parizu pa poslao skandaloznu poruku: Pozvao na slavlje zločinačke 'Oluje' i protjerivanje Srba".