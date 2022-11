Srbin prijeti švicarskim Albancima: Nokautirao bi ih, neka budu spremni na sve jer nismo zaboravili

Švicarska i Srbija u posljednjem kolu skupine G na SP u Kataru u međusobnom dvoboju odlučivat će o nastupu u osmini finala. Ponavlja se tako recentna povijest jer njihov okršaj, također u posljednjem kolu u skupini bio je presudan i na SP-u u Rusiji 2018., a na kraju su slavili Švicarci sa 2:1 izbacivši Srbe.

Prisjetio se toga za švicarske medije bivši reprezentativac Srbije Zdravko Kuzmanović, koji je, između ostalog, u karijeri igrao i za švicarski Basel. Jedan detalj posebno je zamjerio švicarskim igračima albanskog porijekla Granitu Xhaki i Xherdanu Shaqiriju - pogotke su slavili tako što su rukama pokazivali albanski simbol dvoglavog orla.

- Isticanje simbola dvoglavog orla bila je sramota, jednostavno tužno. Sport i politika moraju biti odvojeni, a vaši momci to nisu napravili. Da sam bio igrač Srbije na tom Svjetskom prvenstvu, vjerojatno bih nokautirao Xhaku ili Shaqirija. Iskreno, Švicarci moraju biti spremni na sve, Srbija nema što izgubiti. Ne znam koliko će kosti držati. Ali prije četiri godine sve provokacije su potekle sa švicarske strane. Taj dvoglavi orao nije bio proizvod emocije, to je bilo planirano cijelo vrijeme. To što se dogodilo u Rusiji ne možemo zaboraviti. Ako provociraš, moraš očekivati da će sijevati na terenu. Ima ona lijepa izreka - svakog sretneš dva puta u životu - kazao je Kuzmanović i dodao:

- Nadam se da će sve proteći mirno, ali Srbi će biti spremni na sve. Bit će nevjerojatno emotivno, bit će sjajna utakmica. Sumnjam da su momci koji su bili tu 2018. olako prešli preko svega. Nešto je tu ostalo - završio je Kuzmanović.

Video - Strupar: Belgijci izgledaju kao da su posvađani na terenu, Hrvatska ima jednu veliku prednost