Drugi krug ovogodišnjeg Europskog prvenstva u Njemačkoj otvorit će reprezentacije Hrvatske i Albanije, što je srpski Telegraf iskoristio kako bi upitao umjetnu inteligenciju za koga bi Srbija trebala navijati u toj utakmici.

ChatGPT je u početku počeo općenito odgovarati, navodi Telegraf. Pisao je da to ovisi o osobnim preferencijama, dok nije dao konkretan odgovor. "S obzirom na povijesnu i političku netrpeljivost Srbije i Hrvatske, realno je očekivati ​​da će mnogo Srba navijati protiv Hrvatske. To bi značilo da će vjerojatno navijati za Albaniju u ovoj utakmici", napisao je ChatGPT.

Takvo je pitanje sada ChatGPT-u postavio i Večernji. Isto je najprije dao diplomatski odgovor. "Navijačka podrška Srbije tijekom utakmice između Hrvatske i Albanije na Europskom prvenstvu može biti različita i ovisi o pojedinačnim preferencijama i stavovima", napisao nam je.

"Neki ljudi u Srbiji mogu podržati Hrvatsku zbog regionalne povezanosti ili osobnih simpatija prema hrvatskoj momčadi. S druge strane, postoje i oni koji bi mogli navijati za Albaniju iz raznih razloga, uključujući etničke, povijesne ili druge veze. Važno je napomenuti da je navijanje za određenu reprezentaciju često povezano s individualnim emocijama i uvjerenjima te može varirati od osobe do osobe", navodi dalje umjetna inteligencija.

Ipak, uz malo nagovaranja i potpitanja, stigli smo do odgovora koji smo tražili. Sličan je onome koji je dobio srpski portal. "U skladu s povijesnim i političkim kontekstom, očekujem da bi većina ljudi u Srbiji vjerojatno podržavala Albaniju tijekom utakmice protiv Hrvatske na Europskom prvenstvu. To je zbog specifičnih povijesnih događaja i odnosa između Srbije i Hrvatske, koji mogu utjecati na navijačke simpatije. Međutim, to je samo općenita pretpostavka, a stvarni stavovi mogu biti vrlo različiti među pojedincima u Srbiji, ovisno o njihovim osobnim uvjerenjima i iskustvima", zaključuje ChatGPT.

Podsjetimo, Hrvatska u srijedu u 15:00 igra drugu utakmicu Europskog prvenstva, i to protiv Albanije, koja je od 24 reprezentacije na Euru druga najlošije plasirana prema FIFA-inom rankingu. Lošije stoji samo Gruzija, koja je na 75. mjestu, dok je Albanija na 66.

Utakmicu možete pratiti na HRT-u 2. Emisija počinje u 14 sati, a prijenos meča je sat vremena kasnije. Riječ je o najvažnijoj utakmici vatrenih u dosadašnjoj fazi natjecanja, s obzirom na to da su u prvom kolu već izgubili protiv Španjolske (0:3) i da bi im kiks protiv Albanije ugrozio šanse za plasman u osminu finala. U trećem kolu izabranici Zlatka Dalića igraju protiv Italije, koja je ranije slavila protiv Albanije 2:1.

