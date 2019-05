Srbi bijesni na bh. košarkaša: 'Skandal! Veličao ratne zločince koji su ubijali nedužne Srbe!'

Košarkaši Portlanda pobijedili su u šestoj utakmici NBA polufinala zapadne konferencije na domaćem terenu Nuggetse 119 - 108 i tako su izborili majstoricu u Denveru. Zbog ozljede utakmicu je s domaće klupe pratio bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić, bivši igrač Cedevite.

Nurkić je ipak uspio skrenuti pažnju na sebe barem kada su srpski mediji u pitanju.

Naime, Jusuf je utakmicu pratio s majicom na kojoj su ispisana imena devetorice Bošnjaka koji su odlikovani Ordenom heroja oslobodilačkog rata.

Jusuf Nurkic wearing the names of Bosnia’s war heroes against the Nuggets. May 9 is an important day for Bosnia. Bosnia’s been violated by fascism of all stripes (Nazis, Chetniks, Ustashe). Those heroes on the shirt gave their lives fighting it. @trailblazers @bosnianbeast27 pic.twitter.com/amU8nU0Zzb