Sprema se doček rukometaša: Evo kada počinje i tko pjeva. Hoće li doći i Thompson, njegov hit je himna SP-a?

Trenutak kada je Hrvatska izborila finale Svjetskog rukometnog prvenstva na ulicama nije bilo gotovo nikoga. Doduše, možda koji dostavljač na biciklu, ali to je uglavnom to. I on nije bio Hrvat, nego strani radnik pa je donekle razumljivo. Oni koji nisu bili u Areni, 'prikovali' su se uz televizore, ali jedna stvar je sigurna - u ponedjeljak će svi biti na Trgu. Zašto? Hrvatski rukometaši u nedjelju igraju finale u Norveškoj, a kako god ono završi, priprema im se veliki doček u Zagrebu. Sletjeti bi trebali u ponedjeljak oko 14 sati, a ako sve bude po protokolu, u 16 sati trebali bi doći na Trg bana Josipa Jelačića.

Program u centru Zagreba počinje u 14 sati, a potvrđeni su dolasci Prljavog kazališta, Daleke obale i Zaprešić Boysa. Kao što smo vidjeli po slavlju nakon svake utakmice u Areni - na ustima navijača - jedno je ime koje žele vidjeti na Trgu. Mnogi od njih zazivaju dolazak Marka Perkovića Thompsona. Njegova pjesma - Ako ne znaš što je bilo - pravi je hit među igračima i navijačima. Postala je i svojevrsna himna naše rukometne reprezentacije. No, za sada nema informacija o Thompsonovu dolasku.

S njim ili bez njega, atmosfera na Trgu trebala bi biti veličanstvena. Rukometaši s kojom god medaljom da dođu kući - zlatnom ili srebrnom - osvojili su srca nacije i pokazali kako se igra za hrvatski dres. No, prije ove službene fešte - još ćemo svi malo strepiti, živcirati se i uživati u rukometu, u nedjeljom finalu protiv boljeg iz ogleda Danske i Portugala koji polufinale igraju večeras.

