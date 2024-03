Split je na nogama: Pojavio se veliki sigurnosni problem pred derbi, objavljen poseban plan

Hajduk i Dinamo u subotu će od 19.30 sati odigrati veliki derbi 28. kola HNL-a. Bit će to prva od dvije utakmice između ta dva kluba u Splitu u razdoblju od pet dana. Pojavio se i sigurnosni problem prije tih utakmica jer prema neslužbenim informacijama Dinamovi navijači neće moći koristiti usluge splitskog javnog prijevoznika od naplatnih kućica do stadiona u Poljudu. Policija je naime donijela posebnu odluku po kojoj navijače neće okupiti na izlazu s autoceste u Dugopolju nego će se tamo izvršiti pregled navijača, a oni će i do Poljuda ići osobnim vozilima ili autobusima, ovisno o načinu na koji dolaze u Split. To će, zbog policijske pratnje iziskivati dodatan organizacijski rizik.

Splitski prometnici ne žele ustupiti svoja vozila za prijevoz navijača Dinama jer ih oni uglavnom unište. Zato će biti zatvorena cesta od Jokera do stadiona u Poljudu od 15 sati u subotu. Hajduk je objavio konkretan plan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dragi navijači, imamo važne obavijesti za sve vas koji dolazite na prvi od dva derbija Hajduka i Dinama koji nas očekuju u idućih pet dana. Prvenstvena utakmica na rasporedu je u subotu 30. ožujka s početkom u 19:30 sati. Sukladno odluci Policijske uprave Splitsko-dalmatinske donosimo nekoliko važnih informacija koje se tiču prometne regulacije na dan dvoboja u subotu:

- Od 11:00 sati za promet svim vozilima zatvara ulica 8. Mediteranskih igara osim za vozila s valjanom parking propusnicom

- Od 15:30 sati se za sva vozila i pješake zatvaraju ulice Put Supavla i 8. Mediteranskih igara (od Jokera prema Poljudu) osim za vozila s valjanom parking propusnicom. Valja napomenuti da se neće propuštati ni motorna ni taksi vozila ni pješaci (neovisno o ulaznici koju posjeduju).

- Od 15:30 sati se za sva vozila zatvara Ulica Zrinsko-frankopanska od križanja s Ulicom Sedam Kaštela do bazena osim za vozila s propusnicom i pješake.

- Od poljudskih bazena do pomoćnih terena od 15:30 će biti dozvoljeno kretanje samo za vozila s propusnicom i osoba koje imaju valjanu ulaznicu za sektore: VIP Gold, VIP Silver i Premium E te sve službene osobe koje imaju akreditaciju za susret.