Split dobio tri tekvondaške prvakinje Europe - Uglešić, Lučić i Iljazović se pozlatile

U prva dva dana kadetskog Prvenstva Europe što se održava u Tirani, hrvatska tekvondaška reprezentacija osvojila je četiri odličja među kojima su i tri zlata. Dva su osvojile članice Taekwondo kluba Marjan Ana Lučić (51 kg) i Petra Uglešić (41 kg) a ono treće Jelena Iljazović iz splitskog Taekwondo kluba Monter.

Ana Lučić je kao druga nositeljica bila slobodna u prvom kolu. Nakon toga je s po 2:0 u rundama eliminirala Ukrajinku Shmalii i Ruskinju Poliakovu (11:0, 12:0). Plasman u finale Ana je osigurala pobjedom protiv Srpkinje Miličević a rundu nije izgubila niti u finalu protiv Ukrajinke Bohatirove (11:0, 6:4).

Petra Uglešić, aktualna svjetska i europska prvakinja (peterostruka osvajačica medalja na velikim svjetskim natjecanjima) još jednom je pokazala raskoš svog talenta. U prvom kolu je bila slobodna a u drugom je pobijedila Crnogorku Baletić prekidom u obje runde (14:2, 16:3). Odličje je osigurala četvrtfinalnom pobjedom nad Britankom Gosrani (12:0, 18:4) a polufinalni dvoboj s Ruskinjom Kamalovom bio je neizvjestan samo prvu rundu (13:12) dok je u drugoj mlada Hrvatica dominirala (14:2) pa je uslijedio prekid zbog tehničke premoći. Neumoljivu Petru zaustaviti nije uspjela niti finalna suparnica iz Italije pa se u Tirani naveliko slavilo.

No, to je samo bila najava i zlata kojeg je osvojila Jelena Iljazović koja je do naslova prvakinje Europe došla, također, bez izgubljene runde eliminiravši na svom zlatnom putu suparnice iz Kosova, Srbije, Italije, Rusije (pod neutralnom zastavom) i Srbije.

Brončanu medalju osvojio je marjanovac Šimun Kurtić (57 kg) pa su sve četiri medalje proistekle iz splitskih klubova.