Messi od boli i plača došao do statusa najtrofejnijeg u povijesti. Sad mirovina?

Dok je u Berlinu Španjolska slavila naslov europskog prvaka, u Miamiju je Argentina dizala pehar za novi naslov Copa Américe. Naime, Argentina je u finalu s 1:0 pobijedila Kolumbiju, a jedini pogodak zabio je Lautaro Martínez u 112. minuti. No, iako je zabio i osigurao naslov, nije bio u centru pozornosti. Bila je to večer Lionela Messija.

Taj 37-godišnji nogometaš rodom iz Rosarija ispisao je povijest. U susret je ušao nasmijan i euforičan, a onda je u 66. minuti morao izaći iz igre zbog ozljede gležnja. Kamere su ga uhvatile kako na klupi nezaustavljivo plače i to s natečenom nogom. Neutješan i grcajući od bolova, pored terena je gledao svoje suigrače kako se muče protiv Kolumbije. No, i bez njega Gauči su se snašli i pobijedili, a on je na kraju podigao svoj 45. trofej u karijeri.

Argentina je osvojila rekordni 16. naslov Copa Américe, a Messi se etablirao kao nogometaš s najviše titula u povijesti. Naime, s 45. osvojenih naslova pretekao je Danija Alvesa koji je ostao na 43, Andrésa Iniestu koji ih ima 40... Lionel je svoju statistiku bildao u Barceloni, PSG-u i Interu iz Miamija, za ta tri kluba je igrao i s njima osvajao naslove, a kada se tu dodaju i nastupi za Argentinu, dolazi se do te čarobne brojke.

Zanimljivo, Messi je dugo bio bez seniorskog reprezentativnog trofeja, a onda je nanizao nekoliko. S Argentinom je 2008. slavio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama pa je nakon dužeg posta 2021. osvojio Copa Américu, zatim Svjetsko prvenstvo 2022., a sada ponovno još jednu Copu. Dodajmo i da je u mlađim uzrastima s reprezentacijom osvojio Svjetsko prvenstvo do 20 godina 2005.

No, vratimo se još malo na Copu jer tamo je napredovao u još jednom segmentu. U polufinalnom susretu protiv Kanade koji je Argentina dobila s 2:0, bio je strijelac drugog pogotka i to mu je bio prvi gol na ovogodišnjem natjecanju te ukupno 14. u karijeri na prvenstvima Južne Amerike. Tako je i službeno postao drugi najbolji strijelac Copa Américe ikada, ali i prvi igrač koji je postigao gol na šest ovih turnira.

Osim toga, pretekao je i Alija Daeija na ljestvici najboljih strijelaca kada je riječ o reprezentacijama jer Messi sada ima 109 golova za Argentinu, a Deai je ostao na 108 za Iran. Ispred argentinskog čarobnjaka sada je još samo Cristiano Ronaldo koji ima 130 postignutih golova za Portugal.

Mnogi vjeruju kako je osmostrukom osvajaču Zlatne lopte ovaj nastup na Copa Américi bio posljednji na nekom velikom turniru s nacionalnom vrstom, ali čini se da njegova priča u argentinskom dresu možda još nije gotova... Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se 2026. godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, udaljeno je samo dvije godine. Pa sjetimo se samo da je Luka Modrić s gotovo 39 godina vodio Hrvatsku na Euru u Njemačkoj, Ronaldo je to isto radio s Portugalom, zašto ne bi isto radio i Messi s Argentinom?

