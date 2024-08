Spektakl se pretvorio u katastrofu. Bilić i Kalinić potpisali su debakl. Kad će se oglasiti?

Hajduk u 180 minuta nije uspio zabiti gol osmoj momčadi slovačke lige i zasluženo se oprostio od Europe već u 3. pretkolu Konferencijske lige. Počelo je spektaklom na tribinama, a završilo gromoglasnim zvižducima s kojima su hajdukovci, redom pognutih glava, ispraćeni s terena. Uoči utakmice s Ružomberokom u poljudskom grotlu kojeg su oduševljeno snimali i predstavnici slovačkog kluba, igrače Hajduka dočekala je na transparentu preko cijelog Sjevera poruka - Niko kao Hajduk iz Splita, a na kraju večeri zvučalo je to poput ironije.

Nakon samo sedam minuta veselili su se na Poljudu gostujući navijači, njih nekoliko stotina koji su dopratili svoj klub na uzvrat. Bizaran autogol u mrežu Lučića zakucao je Šarlija nakon kornera do kojeg je došlo zbog nespretne reakcije Hajdukove obrane koja nije počistila loptu ubačenu u kazneni prostor. Uloga najvećeg tragičara ipak je pripala Hajdukovom stoperu koji je i u kiksu protiv Lokomotive igrao ispod razine pristojnosti.

Nakon burnog tjedna, sukoba i razlaza s Ivanom Perišićem trener Hajduka Genaro Gattuso dočekan je na Poljudu ovacijama, a mnogi navijači pozdravili su njegovu odluku da od prve minute zaigra s dva napadača, Livajom i Trajkovskim koji je bio u povučenijoj ulozi. U sredini su zaigrali Rakitić i Pukštas, a na krilima Bamba i Sahiti. Zbog ozljede zadnje lože u zadnji čas otpao je desni bek Niko Sigur, a startao je Moufi. Talijanski trener na klupi je ostavio jednog od najkonstantnijih igrača Hajduka Filipa Krovinovića.

U protivničkom sastavu nakon prvog dijela upamtili smo ime vratara Fruhwalda koji je paradama skidao zicere hajdukovcima, a najbliži golu bio je Pukštas. Gattusovi igrači su se pošteno ispromašivali, u 37. minuti napravio je to i Trajkovski nakon dobrog proigravanja Livaje, ali ostala je sitna utjeha da je prilikom udarca bio u zaleđu. Uz bojazan da će ih promašaji skupo koštati otišli su hajdukovci u svlačionicu na poluvremenu, dok se u nastavku Gattuso vratio ideji s Kalikom na krilu umjesto Bambe, a ušao je i Diallo umjesto Melnjaka. No Hajduk je igrao traljavo i mnogo sporije u takvoj postavi te se u momčad nakon sat vremena igre uvukla nervoza.

Najskuplja momčad u povijesti potpisala jedan od najsramotnijih poraza

Ne samo da navijači Hajduka još uvijek nisu vidjeli uigrane mehanizme u napadu, već je porozna bila i obrana, dok je u zadnjim minutama Gattuso tražio spas u Krovinoviću, Durdovu i Antunoviću. Bile su to i jedine preostale opcije na klupi koja očajnički čeka pojačanja, iako im za Europu više neće trebati. No postavlja se pitanje kada će se o tome oglasiti i nova Uprava na čelu sa samozatajnim predsjednikom Bilićem i sportskim direktorom Kalinićem jer ovo je prije svega rezultat njihovog rada otkako su preuzeli klub. Kalinić je pri tom izjavio da najzanimljivije stvari prijelaznog roka očekuje u zadnjih deset dana, ali ne znamo je li i to računao i ispadanje u drugoj utakmici kvalifikacija. I to protiv momčadi koja nije stvorila ozbiljnu šansu u dvije utakmice te je bila jedan od boljih protivnika u ždrijebu. Hajduk je imao i veliku šansu u play offu, gdje se plasirao armenski Noah, a ne favorit AEK. No to su već prošla vremena za splitski klub, sada je fokus na sudaru s Varaždinom u nedjelju, ali i na izlaznim transferima jer Hajdukova momčad previše košta s obzirom na postavljene ciljeve i domet u Europi. A domet najskuplje postave u klupskoj povijesti ulazi visoko na popis najsramotnijih Hajdukovih europskih epizoda, uz Debrecen, Žilinu, Dilu Gori, Tobol...

Trenera Gattusa na press konferenciji nakon utakmice dočekalo je pitanje o mogućem otkazu, a Talijan je odgovor dao u jednoj rečenici. 'Pitajte direktora, klub zna što mi treba, ali ja ne znam imamo li financijske mogućnosti', poručio je trener Hajduka i mikrofone okrenuo prema Upravi.