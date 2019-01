Spektakl koji će srušiti rekorde zarade: McGregor opet s Nurmagomedovom

Conor McGregor malo se povukao nakon teškog poraza od Khabiba Nurmagomedova u listopadu prošle godine, ali više mu se ne da boraviti u sjeni pa je na sebi svojstven način najavio povratak. Naime, UFC je predstavio novi dizajn pojasa prvaka i očito je toliko atraktivan da ga Irac želi u svojim vitrinama što je prije moguće.

– OK, vraćam se.

Tim je riječima putem Twittera poručio McGregor navijačima da je stiglo vrijeme za dogovor o novom meču, a malo tko se ne nada revanšu s Dagestancem. Bila bi to prava poslastica jer u prvom meču Irac ipak nije bio dovoljno spreman, iako nije bio neopasan. Spreman bi bio daleko opasniji, što bi fanovima pružilo vrhunsku predstavu, a možda i pobjedu nekadašnjeg prvaka.

Najisplativiji borac UFC-a

Kako god, McGregorovim interesom za titulom oduševljen je i predsjednik UFC-a Dana White, što ne čudi budući da je Irac kralj plaćenog videa na zahtjev (PPV) i čovjek koji promociji donosi daleko veću zaradu nego bilo koji drugi borac s UFC-ova “rostera”.

– To je jedna od glavnih stvari koje volim kod Conora McGregora. Njemu je pojas jako bitan, a biti svjetski prvak znači mu sve na svijetu. To vam garantiram sto posto – kazao je Dana White pa dodao:

– Kada počnete zarađivati astronomske količine novca, a on je u poziciji da više ne zarađuje samo od borbi već ima i druge poslove sa strane, onda saznate kakvi su ljudi zapravo i koliko su strastveni kada dođu do sveg tog novca. Conor i ja se čujemo redovito i on je jako nabrijan vratiti se.

Inače, McGregor je prvi čovjek u povijesti UFC-a koji je dvije titule držao istovremeno. Pojas perolake kategorije osvojio je u prosincu 2015., kada je za 12 sekundi nokautirao Josea Alda. Točno 11 mjeseci poslije prekidom u drugoj rundi zaustavio je Eddieja Alvareza za naslov u lakoj, no niti jednu titulu nikada nije branio te su mu oba naslova s vremenom oduzeta zbog neaktivnosti.

Ništa od Mayweathera

Naravno, sad je bitno što će reći Nurmagomedov, koji odbija razgovore o McGregoru, no s vremenom bi se mogao smiriti. Jer, novac koji mu se stavlja “na stol” odledio bi i najhladnije srce. Riječ je o 15 i više milijuna dolara.

– Khabiba ne zanima Conor. Neće se boriti za bilo kakav novac. Da, znam da mu nude revanš, od samog početka nudili su mu 15 milijuna dolara, ali je rekao da neće – rekao je Khabibov ujak pa dodao:

– Neka se Conor bori s drugima, Khabib se želi boriti protiv Tonyja Fergusona.

Ipak, u posljednje vrijeme sve češće se navodi da Khabib razmišlja o revanšu, valjda jer je svjestan da mu meč s Floydom Mayweatherom neće poći za rukom, a svaki drugi protivnik u UFC-u nedovoljno je atraktivan. Stoga, ono što se može očekivati jest još malo “pumpanja” atmosfere, laganog provociranja obožavatelja i potom pompozna najava novog meča dva najbolja borca lake kategorije. I kad do nje dođe, vjerojatno će srušiti sve rekorde koji se tiču zarade.

