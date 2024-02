Sopić: 'Nisam promijenio mišljenje o utakmici s Dinamom. Spetljali smo se'

Nogometaši Rudeša i Rijeke će od 14.00 sati igrati utakmicu četvrtine finala Hrvatskog kupa . Riječani su izraziti favorit protiv zagrebačke momčadi koja je uvjerljivo na dnu prvenstvene ljestvice. Utakmicu je najavio trener gostujuće momčadi, Željko Sopić.

"Nažalost, dva, tri standardna igrača neće moći igrati protiv Rudeša, ali mislim da ćemo izvesti najbolju moguću postavu koju možemo. Idemo na prolaz u Kupu, ništa nas drugo ne zanima", započeo je strateg Riječana.

"Prvi put u životu neću raditi analizu nakon utakmice, rekao sam dečkima da me zanima samo prolaz. Ako se treba baciti na glavu, bacit ćemo se na glavu. Neće biti lagano jer sam iz tog kvarta i znam kako je kada Rudeš igra kod kuće. Čeka nas zahtjevna utakmica, igrači koji nisu previše igrali moraju pokazati zašto nose grb Rijeke. Očekujem kup-utakmicu, nema favorita, mislim da će se dogoditi dosta iznenađenja", rekao je Sopić.

Trenutno su poznata dva finalista. Lokomotiva je u ponedjeljak porazila Osijek (1:0), dok je Hajduk slavio nad Varaždinom (5:0). Posljednji četvrtfinalni susret igrat će Dinamo i Gorica, na Maksimiru od 18 sati.

Sopić se naposljetku osvrnuo i na izgubljeni derbi protiv Dinama . "Nisam promijenio mišljenje o utakmici s Dinamom nakon prospavane noći. Definitivno smo u drugom poluvremenu morali više igrati nogomet, a ne preskakati. U nogometu je to tako, sve se svodi na tri-četiri kontranapada", konstatirao je trener Rijeke.

"Recimo, da mi igramo protiv neke druge momčadi, bez problema bismo poentirali, a na Maksimiru smo se spetljali. Ne ulazim u to je li to do atmosfere ili nečega drugog. Gol koji smo dobili u zadnjoj minuti ne smijemo dobiti. Ali prava smo ekipa, to nas ne smije poremetiti. Na pravom smo putu i idemo dalje", zaključio je Sopić.

