Šok iz Njemačke! Mario Vušković dobio drakonsku kaznu, vatreni je izbačen iz nogometa

Mladi hrvatski nogometaš Mario Vušković i stoper njemačkog drugoligaša HSV-a (22) bit će kažnjen četiri godine - sve do jeseni 2026. Međunarodni sportski sud CAS u Lausannei donio je presudu u slučaju dopinga. No, CAS još nije javno objavio svoju odluku, javljaju njemački mediji. Prema informacijama poznatog Bilda, odvjetnici stranki dobili su obavijest u utorak poslijepodne. Prema informacijama uglednog Sportbilda, odvjetnici stranki obaviješteni su u utorak poslijepodne. Vuškovićev slučaj počeo je u rujnu 2022. godine, kada su mladi vatreni i njegov suigrač Xavier Amaechi nakon treninga podvrgnuti dopinškoj kontroli.

- DFB sportski sud je uvjeren da analize A i B uzoraka urina igrača pokazuju prisutnost egzogenog eritropoetina ili skraćeno EPO-a. Ovo je zabranjena takozvana ‘nespecifična tvar‘, koja predstavlja kažnjivo kršenje antidopinških propisa DFB-a - zaključio je Stephan Obeiholz, predsjednik sportskog suda DFB-a, uz dodatak kako daljnje analize nisu potrebne.

Suđenje nije bilo dostpuno javnosti, no Bild je došao do snimke desetak minuta duge izjave koju je rekao Vušković dao. O 16. rujnu, danu na koji je uzorak bio pozitivan na EPO na doping-testu, rekao je: 'Bio je to normalan trening prije utakmice. Imali smo sastanak i sat vremena intenzivnog treninga. Trening pod vodstvom našeg trenera uvijek je bio intenzivan poput utakmice.

Inače bih nakon toga otišao u teretanu, ali onda su doping-kontrolori došli po mene i suigrača (Xavier Amaechi, op. a.) i rekli da pođemo s njima u sobu za doping-kontrolu. Pet minuta nakon treninga dao sam polovicu uzorka urina. Potom smo čavrljali i pili vodu, a otprilike 15 minuta kasnije dao sam potrebnu količinu.'

Na upit svog odvjetnika Tomislava Kasala što se potom dogodilo, Vušković je, kako prenosi navodi Bild, drhtavim glasom odgovorio: - Nakon toga sam trenirao i igrao utakmice, i to je to. U to sam vrijeme dvaput testiran i oba puta je bilo negativno.