Hajduku je donio rekordnu zaradu, čeka ga najjača liga na svijetu, a sad je našao privremeno rješenje

Prošlo je već neko vrijeme otkako je Hajduk zaključio transfer Luke Vuškovića u redove engleskog premierligaša Tottenhama. No, 17-godišnji stoper i mladi hrvatski reprezentativac zbog takvih pravila u Engleskoj ne može zaigrati dok ne napuni 18 godina. Zato je nakon lanjske avanture u poljskom Radomiaku, sada našao novi klub u kojem će igrati od ovoga ljeta.

Vušković će tako u sezoni 24/25 nositi dres belgijskog prvoligaša Westerloa, za kojeg igra i nekadašnji napadač Rijeke, Matija Frigan. Vušković je prošle sezone igrao za Radomiak u kojem je odigrao 14 utakmica uz tri postignuta pogotka.

Za vjerovati je da će se Vušković, kojeg je Hajduk prodao za rekordnih 14 milijuna eura, u Belgiji zadržati samo jednu godinu, jer od 1. srpnja 2025. može postati punopravni igrač Tottenhama. Podsjetimo, Vušković je najmlađi debitant u povijesti Hajduka, ali i najmlađi strijelac za klub s Poljuda u službenim utakmicama.

🚨| Luka Vuskovic has officially joined KVC Westerlo on loan for the 24/25 season. Best of luck, Luka! 🤍 pic.twitter.com/DS6RTXe8Ea