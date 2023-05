Slovenska legenda zbog jednog Ćirinog poteza napustila je Dinamo: 'Srećom, otišao sam u Beograd'

Srečko Katanec jedan je od najboljih slovenskih nogometaša u povijesti, a kao igrač nastupao je za brojne klubove među kojima je bio i zagrebački Dinamo. Ipak, tamo se po dolasku iz ljubljanske Olimpije nije zadržao već je produžio do beogradskog Partizana, a onda se otisnuo u inozemstvo.

Za Olimpiju je igrao tri i pol sezone, potom je jednu proveo u Dinamu, da bi u ljeto 1986. kao pojačanje stigao u Partizan. O danima u zagrebačkom Dinamu i Maksimiru prisjetio se nekoliko puta...

- Poslije 15 mjeseci služenja vojnog roka odmah sam došao u Zagreb kao novi igrač, ali iz vojske. U principu, u Dinamu sam odigrao prvu utakmicu kako sam izašao iz vojarne, Ćiro Blažević me stavio na poziciju centarfora. To nije anegdota, to se stvarno dogodilo. Prije toga, igrao sam za reprezentaciju. Znate svi da sam igrao zadnjeg veznog igrača, ponekad možda i ofenzivnog, ali Ćiro me u toj prvoj utakmici stavio na centarfora, tako da sam poslije desetak mjeseci odlučio da promijenim sredinu jer nisam se baš osjećao najbolje. I onda, srećom, odem u Partizan.

Za reprezentaciju bivše Jugoslavije odigrao je 35 utakmica i postigao pet golova. Igrao je na Svjetskom prvenstvu 1990 godine u Italiji., kao i na Olimpijskim igrama 1984. (brončana medalja) te 1988. godine. Za reprezentaciju Slovenije odigrao je 5 utakmica i postigao jedan pogodak.

Od stranih klubova nastupao je za njemački Stuttgart te talijansku Sampdoriju koja je bio vrlo jaka početkom 90-tih godina prošlog stoljeća.