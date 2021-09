Vaha o bijegu iz ratne zone: Podsjetilo me na rat u Mostaru, gledao sam pucnjavu 50 metara od sebe

Pred bivšim trenerom Dinama i bosanskohercegovačkim stručnjakom Vahidom Halilhodžićem bila je tek još jedna kvalifikacijska utakmica za SP u Kataru 2022. Na rasporedu je bio gostujući sraz s Gvinejom, ali su Marokanci dobili sraz kakav nisu očekivali. Naime, zbog vojnika pobunjenika protiv tamošnjeg predsjedništva došlo je do oružanog sukoba koji je eskalirao na ulicama i to nedaleko od hotela u kojemu je bila smještena marokanska reprezentacija. Srećom, sada su evakuirani i sretno su stigli na domaće tlo. Naravno, utakmica nije odigrana, a sve detalje dramatičnog i bliskog susreta s ratnom zonom ispričao nam je legendarni Vaha s mirnog marokanskog teritorija.

- Mi smo stigli u Gvineju, ja sam čuo pucnjeve neke, ali ne prejake i mislio sam, znate kako se djeca u Africi svačega igraju i svakako zabavljaju, da je to nešto tako, igra, nešto bezazleno. Međutim, došli su ljudi neki do nas i rekli pucnjava je tu blizu nas! Već je netko onda saznao da je u tijeku i državni udar neki, vojska nešto. A predsjednička palača je 100-200 metara od nas bila. U kutu su se vidjeli i vojnici, neki blindirani automobili su bili tamo. To je čitavog dana trajalo. Mi smo popodne obavili što smo imali za utakmicu, a jednoga trenutka je onda došla obavijest da je sve anulirano i da se ne može ništa održavati više, da je uveden policijski sat - prepričava nam ovu nevjerojatnu priču popularni Vaha.

- Čuo sam iz hotela da se vode borbe na ulici. Bio sam u jednom trenutku na prozoru i dolje u parku udaljenom možda 50 metara od nas se vodila prava oružana bitka, pucnjava. A sad... Ne znam točno što je to bilo.

Kako ste to sve podnijeli?

- Zabrinutost je naravno bila, igrači su ispitivali što ćemo napraviti, što će biti. Dobili smo obavijest da je utakmica odgođena i da autoriteti politički Maroka rade na tome da nas se prebaci natrag u Maroko. Međutim, sve je bilo blokirano, nikoga nije bilo na ulicama, zatvoreni aerodromi... Tako da je bilo i skepticizma, nervoze, bojazni kod nekih. Saznali smo onda zahvaljujući direktnom utjecaju Kralja da je organizirano da dođe avion direktno po nas. Krenuli smo do aerodroma uz potpunu pratnju vojske, policije... Na jednom smo mjestu naišli na grupu od 1000- 2000 momaka koji su malo slavili s vojskom pa su počeli gurati i autobuse. Vozač je bio malo nervozan, a ja sam se bojao samo da ne pogazi neko dijete pa da ne dođe do nečega još gorega. Na kraju smo stigli na aerodrom, a kada smo ušli u avion igrači su bili oduševljeni, od sreće su pjevali himnu Maroka, bila je prava atmosfera.

Sjetilo ga na Mostar

Jeste li se vi preplašili?

- Nisam toliko. Podsjetilo me to na rat u Mostaru. Ali ja sam tek prebolio Covid koji me jako bio uzeo. Jedno sedam, osam dana sam baš jako bolovao. Nisam bio u bolnici, ali su mi liječnici dolazili kući, jedan doktor je čak spavao u mome domu deset dana kako bi pazio da mi stanje ne ode u ono baš jako teško. Stvarno su mi liječnici pomogli jako puno da se to stanje ne pogorša i na tome im uvelike zahvaljujem. Testovi su sada pokazali pred put u Gvineju da sam negativan. Život teče dalje, moramo raditi, nema odmora, ali još sam iscrpljen. Moj organizam je samo nastavio rad, ali vjerojatno će mu trebati par dana da se odmori, regenerira. Moram biti prisutan na svim tim poslovnim obavezama jer su ipak ovo kvalifikacije za SP i imamo velike ambicije.

Pretpostavljam da onda ciljate i na tri boda protiv Gvineje?

- Ah, čujte ova je situacija uvelike utjecala na igrače. Koncentracija, sportska motivacija, vjerojatno je nestala. Za sutra moramo mobilizirati igrače da ne misle samo na povratak kući i familije, baš ću o tome sada imati sastanak sa svojim stručnim stožerom i medicinskom ekipom. Znam da su svi zabrinuti, njihove obitelji kao i moja, zvalo me stotinu ljudi sa svih strana, iz svih zemalja, ni sam ne znam otkud, ali to je tako - pokušao je racionalno prihvatiti uvijek profesionalni bh. stručnjak, ali onda na trenutak je otkrio što ga tišti:

Foto: EXPA/PIXSELL FRA, Ligue 1, Olympique Marseille vs FC Nantes 28.04.2019, Stade Velodrome, Marseille, FRA, Ligue 1, Olympique Marseille vs FC Nantes, 34. Runde, im Bild halilhodzic vahid // during the France Ligue 1 34th round match between Olympique Marseille and FC Nantes at the Stade Velodrome in Marseille, France on 2019/04/28. EXPA Pictures © 2019, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Frederic Porcu *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Frederic Porcu

Pitam se: što je ovo?!

- Pitam se tako ponekad, što je ovo, što se ovo događa meni, nama, svijetu. U zadnje vrijeme je bilo doista bizarnih stvari kod mene, ali dobro, to je život. Samo... Taj Covid je napravio toliko frustracija, toliko nervoze, na svim raziniama, u svim dijelovima svijeta. Covid je unio pomalo paniku u sva društva, neke relacije koje su bile normalne više nisu. Sve to utječe i na sport i sportaše koji moraju biti koncentrirani i moraju imati tu determinaciju sportsku... Nije ona više prisutna. Više vremena provedemo na obavljanje testova, a normalno da onda to ubija sportski duh i taj sportski ambijent.

Što će biti s utakmicom?

- Utakmica bi se trebala odigrati sutra, predsjednici nogometnih saveza su na liniji, kao i FIFA i ostali autoriteti. Gledaju može li se dogovoriti da oni dođu odigrati tu utakmicu kod nas, u Maroko, ali je pitanje mogu li oni i napustiti državu dok je ovakvo stanje. Ne znam ni sam što će biti niti kako će se ta utakmica odigrati. Ne znamo mogu li oni do sutra to stići organizirati i doći, a FIFA nema drugih slobodnih termina za njeno odigravanje... Čekamo da nam jave odluku, tu smo u našem sportskom centru, napravit ćemo kasnije trening i čekamo razvoj događaja.