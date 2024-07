'Slavni Hrvat žestoko po Francuzima, otkrio je 'prljavo rublje' iz olimpijskog sela: Katastrofa'

Izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak otvoreno je kritizirao organizatore Olimpijskih igara nakon prve utakmice turnira i pobjede barakuda nad Crnom Gorom od 11:8. Tucak je bio zadovoljan predstavom Hrvatske i pobjedom nad Crnogorcima, ali osuo je paljbu po organizatoru zbog prehrane koju su namijenili sportašima u Olimpijskom selu.

- Vrlo malo odmora ima. Idemo sada nešto pojesti u Hrvatsku kuću jer u olimpijskom selu je hrana katastrofalna. Negdje kada završe Olimpijske igre dat ću svoj osvrt na sve skupa a za sada sam usredotočen na natjecanje. Ako igrači moraju jesti paštetu i sir onda ne znam koji je smisao svega. No, kako nama tako i drugima. Idemo nešto pojesti, idemo osjetiti mesa našeg Hrvatskog, mislim da je tamo PIK Vrbovec. Već smo pomalo i glavni, vjerujte mi. Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primjereno za ono što sportaš treba a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro pojesti. No, to u ovom slučaju nije niti jedno niti drugo. Lako je za mene no ti dečki igraju - izjavio je nezadovoljni Tucak.

Njegove riječi se prenijeli i srpski mediji koji su objavili njegovu izjavu te napisali da je iznio 'prljavi veš'. Brojni sportaši su također kritizirali uvjete u Parizu, a nadodali su i da bi smještaj mogao biti udobniji. Podsjetimo, Hrvatska iduću utakmicu igra u utorak protiv Italije. Do kraja natjecanja po skupinama, našim vaterpolistima slijede dvoboji protiv Rumunjske (1. kolovoza), Grčke (3. kolovoza) i SAD-a (5. kolovoza).