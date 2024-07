Krenuli s pobjedom: Probili smo led i okrećemo se Talijanima

Premda su za premijerni nastup na Olimpijskim igrama pred sobom imali neugodna suparnika, protiv kojeg im nikad nije bilo lako, hrvatski vaterpolisti su protiv Crnogoraca odradili dobar posao (11:8). A pri tome su svojim navijačima priuštili daleko manje stresa nego rukometaši (koji su ih bodrili s tribina Centra vodenih sportova).

A takav razvoj događaja treba zahvaliti i odličnim predstavama naših centara koji su, većim dijelom baš oni, natjerali suparničku obranu na više isključenja koje su naši napadali realizirali s 50-postotnom efikasnošću (6 od 12).

A Crnogorce su izbacivali i Josip Vrlić i Luka Lončar.

- U ovoj njihovoj igri, presingu, dođemo do izražaja mi centri pa je bilo dosta isključenja na nama. Poveli smo, malo smo se i opustili, što nije dobro. No, stisnuli smo opet i u trećoj četvrtini prelomili utakmicu - kazao je Vrlić a i njegov centarski kolega Luka Lončar s tim se složio da je prevaga bila na dva metra:

- To je kombinacija svega jer i naši napadači brzo dolaze u napad i brzo nas traže, gledaju na koju smo stranu okrenuti. Dakle, to je momčadska stvar. Inače, bilo je to klasično otvaranje, malo nervozno. Malo smo bili teški, nismo Popadiću dovoljno pomogli pa se na poluvrijeme otišlo s izjednačenim rezultatom. Iskazali smo jako dobro zajedništvo.

Toni Popadić utakmicu je započeo a Marko Bijač završio. Zajedno su slavili prvu pobjedu na Igrama a Popadić je kazao:

- Nije važno tko brani, tko igra. Zanimaju nas samo tri boda. Krenuli smo jako dobro i mogli smo se možda i ranije odlijepiti. U drugom poluvremenu smo odigrali jako dobru obranu. Kažu da je vazda prva najteža. Treba nam malo vremena da osjetimo bazen, atmosferu, igru. Probili smo led, zaboravljamo ovu utakmicu i okrećemo se Talijanima.

Luka Bukić bio je strijelac dva pogotka.

- Prva utakmica na velikom natjecanju bude nervozna jer je jako bitna za postaviti neki ton i ritam. Posljednje dvije utakmice na velikim natjecanjima smo od Crnogoraca izgubili no u ovu smo dobro ušli kao i u turnir. Nismo nikad sumnjali da smo mi od njih kvalitetnija momčad i danas smo to pokazali. Dobro smo igrali u obrani. Nadam se da ćemo rasti kako turnir bude odmicao.

Ono u čemu će morati rasti svakako je koncentracija u obrani da se ne dogodi da isti igrač zabije tri pogotka (Đurđić) a da nije dovoljno pokriven. Svjestan toga je i Lončar:

- To je bio naš problem. Nismo dizali ruku. Mi koji smo bili iza, Burić i ja u dva navrata, a i ovi sa strane su ga trebali ometati. Falilo je i osjećaja prostora. Da sa pet metara šutira tako dobra šuter, to ne smijemo dozvoljavati.

O tome je, u miks zoni, dosta govorio i hrvatski izbornik Ivica Tucak.Njega su naljutila tri pogotka Đurđića u prvom poluvremenu (za 5:5) ali i osmi pogodak Crnogoraca, onaj završni centra Spajića u završnici:

- To nismo smjeli primiti kao i ovaj njihov pogodak s dva metra. Sve se može dogoditi. Može ti ispasti lopta, možeš izgubiti duel no takav pogodak ne smijemo primiti. Hvataj ga kapicu, za kupaće gaćice, za vrat, idu u kućicu jer mi se branimo s igračem manje odlično. Nema nikakvog straha. Imamo odlične vratare. To me naljutilo, poludio sam. To mi ne smijemo primiti kada se lomi utakmica. Napravi prekršaj, izađi van a ostali će dignuti ruke - grmio je Tucak koji je ovako objasnio uvođenje Bijača kod 5:5, na poluvremenu:

- Nisam ja bio nezadovoljan s Popadićevim branjenjem no osjetio sam da je trenutak da uvedem Bijača. Uostalom, za turnir nam itekako trebaju dva raspoložena vratara.