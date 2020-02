Slavni Englez se okomio na Hrvata, mnogi su primijetili istu stvar

Madridski Atletico odlično je odradio posao protiv Liverpoola u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Dobio je što je htio, prednost uoči uzvrata na Anfield Roadu (1:0), a istaknutu je ulogu odigrao i hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

Njegova je zadaća bila zatvoriti neugodnu prijetnju Sadija Manea, što je odradio i bolje od očekivanog ako pitate navijače domaćega kluba. U 40. minuti ishodio je žuti karton Senegalca te ga je naposljetku udaljio iz igre jer Jürgen Klopp nije htio riskirati u nastavku s eventualnim isključenjem.

Ostavio je Nijemac Manea na poluvremenu u svlačionici, no Vrsaljko u nastavku nije imao mnogo problema ni s njegovom zamjenom, Divockom Origijem.

Tek mu se jedanput dogodilo da je uz Stefana Savića propustio pravovremeno zatvoriti Mohameda Salaha, ali je Egipćanin propustio glavom poslati loptu u mrežu.

Bila je to izuzetno teška utakmica za gledanje, koja je osobito frustrirala navijače Liverpoola budući da su se njihovi miljenici mučili sa stvaranjem prigoda, pa i ne čudi što su bijesno reagirali na svaku situaciju koja im nije odgovarala.

Tako je svoju porciju kritika dobio i hrvatski reprezentativac, a povod je upravo bila spomenuta opomena Maneu. Procijenili su da je Vrsaljko uz teatralan pad ishodio taj žuti karton, a tijekom prijenosa ga je ''oprao'' i Steve McManaman, sukomentator BT Sporta.

– Ma nije tu bilo ničega, a ovaj se srušio kao da ga je pogodio Tyson Fury – zabilježio je McManaman s kojim se, sasvim očekivano, složio veliki dio Liverpoolove navijačke vojske.

Little touch from Mane on Vrsaljko and he drops to the floor holding his face in agony.



Steve McManaman: “hardly anything in it and he goes down like he’s been hit by Tyson fury” 🤣🤣👏 — Chris Lane (@Laneyboy1998) February 18, 2020

Više njih na Twitteru je Vrsaljka prozvalo zbog glume, ali poljski sudac Szymon Marciniak situaciju je procijenio drukčije, na radost madridske momčadi.

Bilo kako bilo, čeka nas velika bitka u uzvratu u kojem je prizore na travnjaku lako predvidjeti. Atletico će zasigurno još jedanput stati s 11 igrača iza lopte i strpljivo čekati da dotuče Liverpool iz nekakve kontre.

Mane booked for taking out Vrsaljko for no reason. — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) February 18, 2020

ur joking me the theatrics they’re such divers — mia (@mialfc) February 18, 2020

With Sadio Mané on a yellow it's quite clear to see the plan now is to get him sent off from Atleti. Play acting from Vrsaljko #AtletiLFC — Josh Bunting (@Buntingfootball) February 18, 2020

Sadio Mane booked for a tangle with Sime Vrsaljko. He made more of it than it was. — Paul Gorst (@ptgorst) February 18, 2020

