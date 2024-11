Skomina: Trebao je biti penal za Hajduk, ali isto tako i za Istru

Odigrane su utakmice 13. kola Hrvatske nogometne lige. Ovaj je vikend obilježen neriješenim rezultatima i kritikama na odluke sudaca. Dinamo je nakon slavlja u Ligi prvaka ponovo ispustio bodove u domaćem prvenstvu remijem protiv Gorice (2:2). Hajduk pak nije iskoristio priliku da poveća prednosti te je protiv Istre u posljednjim minutama spasio bod (1:1). Rijeka je pak u posljednjim minutama ispustila pobjedu protiv Osijeka (1:1). Kritike su pak najglasnije od strane Hajduka zbog situacije u 30. minuti susreta. Tada su tražili kazneni udarac zbog povlačenja Darija Melnjaka. Sudac Toni Dadić pogledao je VAR snimku i ostao pri odluci da penala nema. Sudački analitičar Damir Skomina je za Maxsport komentirao situaciju.

"Slažem se s VAR sucem po kojem je to bio kazneni udarac. To povlačenje je jasno i dulje traje, onemogućava Melnjaka u borbi za loptu. Po meni bi vratar bio taj koji još ima mogućnost igranja loptom, tako da to nije kazneni udarac i crveni karton, ali je kazneni udarac", rekao je Skomina pa se osvrnuo ona pad Lawala nakon duela sa Šarlijom: "Imamo tu šest snimaka, na pet snimaka je to čisti kazneni udarac. Ostaje nam taj šesti na kojem ne vidimo da Šarlija dodiruje Lawala, već igrač sam pada. Napadač koji je pometen ostane ležati dulje vremena na travnjaku, nisam baš vidio da profesionalni igrači ovako lako ustaju nakon takvog prekršaja."

O povlačenju Rakitića u 23. minuti utakmice rekao je: "Tu ga Rakitić intenzivno povlači. Da je taj igrač u bilo čemu zakinut, apsolutno kazneni udarac, ali pošto je lopta upućena igraču koji s tim nema ništa, nije." Potom se osvrnuo na situacije s utakmice Dinama i Gorice, najprije na moguće zaleđe pri prvome golu Dinama: "Tu imamo potencijalno zaleđe da ili ne. To nije označeno. Kasnije je igrač Gorice došao do posjeda, to je nova akcija, zato se ne vraćamo nazad, regularan gol. Da nema kontrole Gorice, onda bismo imali situaciju za pregled VAR-a."

Dinamo je smatrao da nadoknada nije bila dovoljno duga. "Trebala je minutu biti duža, ali imali smo u nadoknadi nadoknade tri minute od kojih se samo jedna igrala, to može biti rasprava, ali na to se vaditi... Ne znam. Tu se može pričati o jednoj minuti", kazao je pa se osvrnuo na komentare Martina Baturine upućene pomoćnom sucu: "Očita pogreška pomoćnika. U praksi nije sve crno-bijelo. Igrač ga je dva puta pitao: 'Jesi li ti normalan?', nešto se treba i progutati. Treba razumjeti što je spontano, a što je preko nekog limita da mora biti kažnjivo. Ne bih se na to obazirao."