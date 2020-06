Skandalozno! Na tribine postavili Hitlera i serijskog ubojicu

Zbog pandemije koronavirusa gledateljima u većini država nisu dopušteni dolasci na stadion, ali organizatori smišljaju razne načine kako bi nadoknadili gubitak od nemogućnosti prodaje karata.

Tako su i u australskoj ragbi ligi, NRL, odigrana u nedjelju dva susreta.

Manly Sea Eaglesi bili su bolji od Canterbury Bulldogsa 32-6, dok su Penrith Panthersi i Newcastle Knightsi su remizirali 14-14.

Ipak, nakon utakmice nitko nije pričao o rezultate jer propust organizatora šokirao je tamošnju, ali i svjetsku javnost.

Naime, na utakmici Panthersa i Knightsa na tribinama se našla fotografija serijskog ubojice Harolda Shipmana koji je ubio preko 260 ljudi. Na utakmici Eaglesa i Bulldogsa našla se pak fotografija - Adolfa Hitlera!

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL @SeaEagles @NRL_Bulldogs @FOXRugbyLive #unisanews2020 pic.twitter.com/DZljy47kTo