Sjećate se čarobnog ljeta '98? 'Sada možemo i umrijeti. Nije važno, ionako smo besmrtni...'

Pariški Park prinčeva. Gledatelja 48.000. Vrijeme ugodno. Teren dobar. Sudac Chávez (Paragvaj). U tijeku je Svjetsko nogometno prvenstvo u Francuskoj, a Hrvatska igra za broncu protiv Nizozemske. Naši protivnici igraju sjajno, imaju niz stopostotnih prilika i ekipu iz snova, među njima su i Van der Sar, Stam, De Boer, Zenden, Numan, Davids, Jonk, Seedorf, Cocu, Bergkamp, Kluivert. Ali vatreni imaju izbornika Miroslava Blaževića i kapetana Zvonimira Bobana te na vratima sjajnog Dražena Ladića koji brani i nemoguće.

Nisu kraljevi, ali su - prinčevi

Večernjakova ekipa iz Pariza javlja da je Hrvatska odlično startala. U 13. minuti Jarni je probio lijevi bok, gurnuo loptu prema Robertu Prosinečkom koji sjajnim okretom izbacuje iz ravnoteže čuvare i pogađa suprotni kut Van der Sarova gola za 1:0 Hrvatske. Vodstvo, međutim, nije dugo trajalo. U 21. minuti obrana Hrvatske ostavila je previše prostora Boudewijnu Zendenu koji je lijepim udarcem svladao Dražena Ladića za izjednačenje. No Ladića taj pogodak nije pokolebao, u nastavku je pružio briljantnu partiju odigravši zasigurno utakmicu karijere dajući tako golem doprinos hrvatskom uspjehu. U 36. minuti Davor Šuker postigao je najvažniji pogodak u svojoj karijeri prepunoj važnih pogodaka. Stanić i Bilić oduzeli su loptu Nizozemcima, Prosinečki je krasnom loptom u prostor gurnuo Asanovića koji proigrava Bobana – kapetan produžuje do Šukera na rub kaznenog prostora, a najbolji strijelac Hrvatske perfektno pogađa suprotnu "malu mrežicu" za 2:1 Hrvatske. I naslov najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva. Konačno, sudac je odsvirao kraj, a Hrvatska je mogla početi slaviti najveći uspjeh hrvatskog nogometa i jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta. "Sada možemo i umrijeti. Nije važno, ionako smo besmrtni", zabilježio je Šukerove riječi Branko Stipković u svojoj knjizi "Bronca '98.".

"Nisu carevi, nisu kraljevi, ali su – prinčevi. Hrvatski nogometaši pobijedili su nizozemske s 2:1 u borbi za treće mjesto na 16. Svjetskom prvenstvu i tako načinili pravu senzaciju osvojivši brončanu medalju. Kolajne su našima podijelili predsjednici Fife i Uefe Sepp Blatter i Lenard Johansson te dopredsjednik Organizacijskog odbora SP-a Michel Platini. Naši nogometaši tako su ušli u povijest: u svojemu prvom mundijalskom nastupu pokazali su se najboljima na svijetu poslije aktualnog svjetskog prvaka Brazila i domaćina Francuske, koji će danas odlučiti o novome šampionu. Da bi se dospjelo tako visoko, potrebno je, naravno, i malo sreće, no ona ne bi bila dostatna da Prosinečki i Šuker nisu postigli sjajne pogotke, da svi, a posebno obrana, nisu ginuli, a Ladić sve što su njegovi suigrači propustili fenomenalnim intervencijama pretvarao u uzdahe nizozemskih igrača i navijača", zabilježili su večernjakovci u izvještaju objavljenom 12. srpnja 1998. godine. U kolumni "Pijetlovo čerupanje" kolega Robert Junaci piše: "Gledajući finalnu utakmicu, pomislio sam na izbornika Miroslava Blaževića i osjetio možda malu grižnju savjesti. Pa čovjek već godinama govori da smo najbolji na svijetu, ali malo je tko u to vjerovao, pa i ja sam na to gledao s podsmijehom, mislio sam da je to samo Ćirin način motiviranja igrača. No da smo zaigrali u finalu s Brazilcima, čemu smo bili sasvim blizu, razbili bismo ih i jače i lakše nego što su to napravili Francuzi."

Na trgu pola Hrvatske

Slavlje na ulicama hrvatskih gradova moglo je započeti. Najveći doček pripremao je Zagreb. Već na aerodromu gužva je bila neopisiva, a organizacija pucala po šavovima. Središnji doček bio je na Trgu Francuske Republike. Mala pozornica jedva je izdržala, nogometaši su prolazili kroz masu, Severina je pjevala "Djevojku sa sela", Doris Dragović "Sedam gora i sedam mora", ali apsolutni hit tog ljeta bio je Zvone Boem s "Mare i Kate", koju je otpjevao s Igorom Štimcem. Doček je pratio naš reporter Igor Flak koji je tada zabilježio: "Zalud su Gračanci naprezali žice svojih tamburica, zalud su se potencijalne hrvatske misice uljepšale, zalud su Zagrebačke mažoretkinje načinile svečani kordon, zalud su snage osiguranja pokušavale obavljati svoj posao, zalud svi zagrebački semafori... Kada se na nebu iznad Zagreba pojavilo nešto što je nalikovalo na zrakoplov s NJIMA, započelo je ludilo...

Ako je na Plesu bilo pola Zagreba (a gotovo da jest), ako ih je putem od zračne luke pratila druga polovica, na trgu je vjerojatno bilo barem pola Hrvatske. Bio je to vrhunac euforije koja nas je tresla posljednjih tjedana.