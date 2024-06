Sin legende vatrenih na meti velikana? Znakovita objava mogla bi najaviti veliki posao

Mladi hrvatski reprezentativac Roko Šimić mogao bi napustiti redove austrijskog RB Salzburga. Naš 20-godišnji napadač i sin legendarnog vatrenog Darija Šimića na radaru je nekoliko eminentnih klubova iz Španjolske i Italije. Objavu mu je posvetio i najznačajniji novinar koji prati transfere, Fabrizio Romano.

Šimić je prošlu sezonu u cijelosti odradio u Salzburgu nakon što je ranije bio na posudbama u švicarskom Zürichu, odnosno igrao za Liefering, filijalu kluba iz Salzburga. Šimić je u RB došao za četiri milijuna eura iz Lokomotive u ljeto 2021. godine.

- Nema dogovora oko novog ugovora za Roka Šimića u Salzburgu, mogao bi otići ovoga ljeta s jednom godinom valjanog ugovora - piše Romano uz dodatak da ga prate klubovi iz Španjolske i Italije.

🇭🇷 There’s no agreement over new deal for Roko Šimić at RB Salzburg and he could now leave the club this summer with one year left on his contract.



There are several clubs keen, especially in La Liga and Serie A. pic.twitter.com/VfJFkGapJO