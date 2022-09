Simon: Kada bih znao zašto smo ovako igrali sport bi bio jednostavan

Ostvarivši “rudarsku” pobjedu protiv Estonije (73:70), reprezentacije koja nema NBA igrača, Hrvatska se izborila nastup u osmini finala Eurobasketa. A s kim ćemo igrati, ovisit će i o tome s koje ćemo pozicije u Berlin, što će biti poznato nakon utakmica s Italijom (večeras u 21 sat) i Ukrajinom (u četvrtak u 14.15 sati).

Kako smo se već naviknuli, i u ovaj je susret Hrvatska ušla “dizelaški”. No Estonci nisu Britanci, riječ je o puno kvalitetnijoj momčadi koja dobro trči, odlično šutira i koristi defenzivne rupe, a takvih je u našim redovima bilo.

Dramatičan, ali sretan kraj

Tako se i dogodilo da su Estonci poveli (3:10) i da naši, nakon što su se rezultatski priključili, nikako nisu uspijevali pobjeći. Najveće vodstvo u prvom poluvremenu bilo je plus šest (29:23) a u trećoj četvrtini plus osam (37:29). Bilo je tako i na početku drugog poluvremena (39:31) te na početku posljednje četvrtine (57:48), no naši suparnika slomili nisu.

Štoviše, čak je došlo i do dramatične završnice u kojoj je Šarić pogodio važnu tricu (64:61) i u kojoj su važne uloge odigrali dvojica naših bekova i pričuvni centar. Simon je, šutirajući iz prodora, pogodio za 68:65, a potom je Matković zakucao Simonov promašaj za tricu (70:67). No ni tu našim mukama nije bio kraj i sva je sreća što je Joesaar pogodio sam dva od tri bacanja (70:69), nakon Šarićeva faula. Uslijedila je minuta odmora u kojoj je izbornik tražio da lopta dođe do Smitha koji je opravdao uvjerenje da je najbolji izvođač bacanja u sastavu (72:69).

Naši, potom, rade brzi faul na Veneu (da se ne bi slučajno digao na tricu, a pogodio ih je pet). Svjestan da s dva pogođena bacanja ne mogu do izjednačenja, drugo je promašio, no loptu je uhvatio Šarić koji je brzo fauliran. Dario je pogodio jedno za 73:70, a očajnički pokušaj Kullamaea s centra završio je negdje iza koša.

U tim trenucima, na plus tri, takozvane pametne prekršaje za dva bacanja činili su najiskusniji igrači, Simon i Bogdanović. Inače, osim prolaza na sljedeću razinu, svojevrsna “vrijednost” ove utakmice jest to što smo je dobili bez standardnog učinka kapetana Bogdanovića koji nije imao svoj dan (26 minuta, 4 koša, uz šut iz igre 1-6, 5 skokova).

– Nisam zadovoljan. Igrali smo jako slabo. Od početka smo bili u nekom grču, s nepotrebnom nervozom, trošeći puno energije na stvari na koje ne bismo trebali obraćati pozornost. Bili smo brzopleti, povedemo s devet i onda izgubimo dvije lopte, a dopustili smo i previše napadačkih skokova. Sva sreća da je to bila Estonija jer protiv nekog drugog to bi bio debakl. No sada je najvažnije da smo s leđa skinuli taj uteg prolaza u drugi krug – kazao je Simon, ne ponudivši odgovor zašto je moralo biti tako teško s momčadi koja na košarkaškoj tržnici vrijedi višestruko manje od Hrvatske:

– Kada bih znao zašto nam se to događa, sport bi bio vrlo jednostavan.

Matković igrao unatoč boli

A kada je hrvatska košarkaška reprezentacija u pitanju, često je put do uspjeha zamršen i važno je ne izgubiti i one utakmice kada ne igrate kako biste željeli. Srećom, izbornik je na samom kraju donio jednu dobru odluku, a to je da je umjesto Zupca, kojeg je probijao niži Kotsar, uveo mladog Matkovića (17 koševa). A on je uz poslovično borbenog Šarića (11 koševa, 12 skokova, 3 asista) bio naš najbolji igrač. Da nije imao tako snažnu volju, ne bi ni zaigrao jer je u subotu, protiv Britanaca, izvrnuo gležanj.

– Igrao sam unatoč boli, pod injekcijom i adrenalinom, no ne želim zbog toga od sebe raditi heroja.

A bio je heroj ove pobjede baš kao i Smith koji je, sedam sekundi prije kraja, smireno zabio oba bacanja (72:69).

– U posljednoj minuti odmora rečeno je da lopta iz auta dođe do mene. Htio sam izvoditi bacanja u tim presudnim trenucima.