Sergej Jakirović dobio otkaz u Dinamu!

Sergej Jakirović dobio je danas otkaz u Dinamu. Uručen mu je nakon što je Dinamo u utorak teško poražen od Bayerna s 9:2 u Ligi prvaka.

Nakon što je Dinamo porazom 2:9 protiv Bayerna u Münchenu postao jedina momčad u povijesti Lige prvaka koja je primila devet pogodaka u jednoj utakmici, stigao je otkaz. Sergej Jakirović s Dinamom je ostvario vrhunske rezultate u završnici prošle i na početku ove sezone, no trenutačno je u svojevrsnoj crnoj rupi, tri utakmice u nizu bez pobjede.

Prvo su plavi remizirali 1:1 s Rijekom koja je samo nekoliko dana prije toga doživjela teški poraz (5:0) kod slovenske Olimpije, potom su izgubili na svom Maksimiru od Hajduka (0:1) koji je cijeli taj tjedan bio u velikim problemima zbog svega što se događalo s predsjednikom, sportskim direktorom i Nadzornim odborom, a onda je stigao i ovaj povijesni poraz protiv Bayerna. Naravno, povijesni iz svih pogrešnih razloga.

Bez obzira na to što je Jakirović osigurao dvostruku krunu prošle sezone te uveo klub u Ligu prvaka, rekordnih devet komada teško je bilo oprostiti.

Iako se govorilo o tome, doznajemo da od povratka Bišćana ili Krznara sigurno neće biti ništa. Kao ni od angažiranja odnedavno slobodnog Sopića. Do nas su došle informacije da bi novi trener Dinama mogao postati Niko Kovač. Bivši trener Bayerna, Monaca, Wolfsburga, Eintrachta i hrvatske reprezentacije sigurno bi donio mnogo toga dobroga u Dinamovu svlačionicu. No, Kovač je i skup trener, s obzirom na na to da je na zadnjem poslu, u Wolfsburgu, zarađivao 4 milijuna eura godišnje. Po svemu sudeći, ni Niko neće voditi Dinamo jer ga klub ne može platiti.

U Dinamu bi se mogli okrenuti francuskom tržištu. Sportski direktor Marko Marić ima sjajne kontakte u toj zemlji, što je dokazao i dobrim igračkim transferima iz Francuske.

Uz sve navedeno, postoje i drugi hrvatski stručnjaci koji su trenutačno bez posla. Čak i bez spominjanja hajdukovaca poput Igora Tudora i Slavena Bilića (oni ne bi ni razmatrali takvu opciju), na tržištu su treneri poput Nenada Bjelice, Damira Krznara ili Igora Jovićevića, koji su nakon odlaska s klupe Dinama ostvarivali dobre rezultate u inozemstvu. Od stranih trenera uvijek će se spominjati aktualni slovenski izbornik Matjaž Kek, no za njega bi trebalo platiti i odštetu Slovencima.

Tko god da dođe, situacija mu nije alarmantna. Jer, HNL je tek na početku, a što se Lige prvaka tiče, u kontekstu bodova ova utakmica protiv Bayerna nije razočaranje s obzirom na to da je vjerojatno i vodstvo kluba očekivalo da će se tu upisati nula bodova, ali primiti devet pogodaka u jednoj utakmici, protiv kojega god to protivnika bilo, jednostavno automatski stavlja upitnike nad bilo kojim trenerom. Od te činjenice ne može se i ne smije pobjeći. I zbog toga su Jakirovićevi dani u Maksimiru odbrojani.

