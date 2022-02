Schouten osvojila zlato, ali 49-godišnja njemačka klizačica "ukrala show"

Nizozemka Irene Schouten osvojila je u subotu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu zlatnu medalju u brzom klizanju na 3000 m, srebro je pripalo Talijanki Francesci Lollobrigidi, a srebro Kanađanki Isabelle Weidemann.

Schouten, dvostruka svjetska prvakinja iz 2021., do olimpijskog zlata došla je s novim olimpijskim rekordom 3:56.93 minute.

Zaostatak Lollobrigida iznosi jednu sekundu, dok je trećeplasirana Weidemann imala pola sekunde slabije vrijeme od Lollobrigide.

Nizozemka Carlijn Achtereekte, koja je osvojila zlato u Pjongčangu u ovoj disciplini, danas je bila sedma.

Foto: Phil Noble/REUTERS 2022 Beijing Olympics - Speed Skating - Women's 3000m - National Speed Skating Oval, Beijing, China - February 5, 2022. Gold medalist Irene Schouten of the Netherlands on the podium. REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

U utrci je danas nastupila i Njemica Claudia Pechstein kojoj su ovo osme Zimske olimpijske igre i koja je sa 49 godina postala najstarija žena koja se natjecala na ZOI. Ona je drugi sportaš, a prva žena, koja je osam puta sudjelovala na zimskim olimpijskim igrama.

Pechstein je u karijeri osvojila devet olimpijskih medalja i izjednačila se s japanskim skakačem Noriakijem Kasaijem po broju nastupa na Zimskim olimpijskim igrama. Prvu medalju je osvojila u Lillehameru 1994. godine.

Današnju utrku je završila na 20. mjestu sa 20.23 sekunde zaostatka za Schouten.