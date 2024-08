Sabljenka i Pegula u finalu Cincinnatija. Sprema se žestok okršaj za trofej

Treća i šesta tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Jessica Pegula, borit će se za naslov pobjednice WTA 1000 turnira u Cincinnatiju. Sabaljenka je u prvom polufinalu svladala prvu igračicu na WTA ljestvici Poljakinju Igu Šwiatek sa 6-3, 6-3, a potom je Pegula bila bolja od Španjolke Paule Badose (WTA - 37.) sa 6-2, 3-6, 6-3 u meču prekidanom zbog kiše.

Sabaljenka je u 12. međusobnom dvoboju ostvarila četvrtu pobjedu protiv Šwiatek, ali ju je prvi put uspjela pobijediti u dva seta. Njena je pobjeda mogla biti i uvjerljivija, jer je vodila 6-3, 5-1, a onda je propustila devet meč-lopti, da bi konačno iskoristila desetu priliku za okončanje meča i u četvrtom polufinalnom pokušaju konačno uspjela doći do svog prvog finala u Cincinnatiju.

U drugom polufinalu Pegula je imala puno bolji ulaz u meč. Povela je 4-0, osvojila prvi set sa 6-2, a kad je došla do 'breaka' i na početku drugog seta, činilo se da će ostvariti ekspresnu pobjedu. No, od sljedećih sedam gemova Badosa ih je osvojila šest i odvela meč u treći set.

Do polovice treće dionice Badosa je bila potpuno ravnopravna, a kod 1-1 je propustila četiri prilike za 'break'. No, od 3-3 u odlučujućem setu Pegula je pokazala zašto je jedna od najboljih tenisačica na svijetu, pogotovo na tvrdoj podlozi, i s tri uzastopna gema došla do devete pobjede u nizu.

Prije šest dana je obranila naslov na kanadskom WTA 1000 turniru u Torontu, a danas je postala tek treća američka tenisačica u Open eri, koja je u istoj godini uspjela spojiti finala u Kanadi i Cincinnatiju. To je 1970. prva napravila Rosie Casals, a 2013. je to uspjelo i Sereni Williams.

Turnir u Cincinnatiju će u ponedjeljak dobiti novu pobjednicu, jer je i Peguli ovo prvo finale na ovom turniru. U taj dvoboj Sabaljanke ulazi s prednošću 4-2 u međusobnim susretima, ali Pegula vodi 2-1 u mečevima na tvrdoj podlozi. Ovo će biti prvi put da se ove dvije tenisačice bore za trofej na WTA Touru.

Peguli će ovo biti 13. finale u karijeri (6-6), a treće u ovoj godini (2-0), dok će se Sabaljenka po 29. put boriti u finalu (14-14). Bjeloruskinja je došla već do petog finala u ovoj godini u kojoj je uspjela obraniti naslov na Australian Openu, ali je izgubila preostala tri meča za trofej (Brisbane, Madrid, Rim).

