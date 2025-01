'S Tudorom sam pio na otoku u 9 ujutro. Ja naručim espresso, a on pita - gdje je viski?'

Kakva je to ikona bila. Artem Milevskij. Jedno ime i prezime, a toliko priča, anegdota, putešestvija i neprospavanih noći u jednoj rečenici. Bilo je tu i ozbiljnih utakmica, klubova, igranja za ukrajinsku reprezentaciju... Nakon godine dana u Hajduku, kroz 2015. i 2016. dobro smo ga upoznali, uživali u njegovim potezima još kratko dok je bio u RNK Splitu. Tamo su ga prozvali - Mile Viski.

- Jednom smo se odmarali u kupaonici prije finala kupa sa Šahtarom. Pivo, škampi, rakovi. Onda je suigrač Alijev rekao: "Idemo u noćni klub". "Idemo", odgovorio sam. Ja sam vozio Maserati, a on Subaruov džip i zaustavila nas je policija. Platili smo po 100 dolara i otišli tulumariti dalje, tad to za nas nije bio neki novac - rekao je Milevskij u opširnom intervjuu za portal dynamo.kiev.ua.

Milevskij je u Dinamu iz Kijeva svojedobno igrao i s hrvatskim igračem, danas trenerom, Jerkom Lekom.

- Jednom sam čovjeku dugovao 50.000 dolara i trebao mu je novac odmah, a plaća je dolazila tek za tjedan dana. Javio sam se Ševčenku i rekao da mi hitno treba taj novac. Otišao sam nakon treninga u njegovu sobu u Dinamovu kampu i dobio ga u gotovini. Odmah nakon plaće vratio sam mu dug - kazao je Milevski.

Prije dolaska u Hajduk bio je u turskom Gaziantepu gdje nije dobio plaću šest mjeseci.

- Nazvao sam vozača u Kijevu i rekao da mi odveze auto u Tursku. Došao je do Odese i dalje na trajekt. Kad sam se probudio, Ferrari je bio ispred hotela. Odmah sam se provozao. Posegnuo sam za iPodom u vožnji i promašio skretanje. Okrenuo sam volan, pritisnuo kočnicu i završio u zaštitnoj ogradi. Morao sam izaći kroz druga vrata.

Prisjetio se i jednog derbija Hajduka i Dinama, a i epizode s Igorom Tudorom.

- U utakmici Hajduka i Dinama teško sam se ozlijedio, puknuo je aduktor. Imao sam toliko jaku oteklinu da je brigu o meni preuzela Sablićeva supruga Monika. Tad je Tudor dobio otkaz, momčad je otišla na sastanak, a ja sam ostao na oporavku. Onda me nazvao Tudor: "Brate, idemo na otoke, odmorimo se. Imam čamac". Hrvatska ima više od stotinu turističkih otoka i nisam razmišljao. "Idemo!". U 9 ujutro Tudor, njegov pomoćnik i ja već smo bili na jednom od otoka, svima sam naručio espresso. Tudor me ogorčeno pogledao: "Ne razumijem te, gdje je viski?" Rekao sam mu da je još jutro, ali to ga nije zaustavilo. Za minutu je konobarica donijela tri viskija, pa još tri, pa još... I vozili smo se brodom oko otoka. Tudor je legenda.